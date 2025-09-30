Suspendido hasta nuevo aviso el servicio de autobuses en Ibiza
Las lluvias han colapsado la estación de transporte público
Ibiza
El Consell de Ibiza ha informado del cierre y la suspensión de los servicios de autobuses de las líneas de entrada o salida de la ciudad por motivos de seguridad debido a las fuertes lluvias que están descargando sobre diversos puntos de la isla, especialmente en la zona del aeropuerto, Ibiza ciudad y Sant Antoni, y que han provocado inundaciones en carreteras, calles y edificios y han colapsado los núcleos urbanos.
La estación de buses Cetis permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por inundación. Desde el Ayuntamiento de Ibiza piden precaución y evitar desplazamientos.
Sigue aquí el directo de la tormenta en Ibiza
