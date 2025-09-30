Una semana para descubrir el secreto del mejor cóctel en Ibiza

El secreto de un buen cóctel es el «equilibrio entre el ambiente y el amor con el que se hace» coinciden Facundo Grieco, Eddy de Dios Hurtado y Leonardo Marinucci, socios fundadores de la Ibiza Cocktail Week, que se celebra estos días en Vila. Se trata de la primera edición de este evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y celebra la coctelería, la cultura y su industria con una semana repleta de actividades para fomentar «una comunidad de bartenders que den importancia no sólo a la técnica, sino también a la hospitalidad» para dar con el mejor cóctel.

Para ello, el evento ofrece una feria de marcas que permite degustar productos y combinaciones hasta este martes en el Teatro Pereyra. «También hemos preparado retos divertidos en los que pueden participar los asistentes y ganar premios», explica Grieco. Durante toda la semana habrá cursos, «que son ponencias de las marcas para culturalizar la comunidad de los bármanes». Por otro lado, se ha organizado una ruta de bares en la que participan ocho coctelerías del municipio de Ibiza, «en las que habrá una carta especial de cócteles durante toda la semana. Quienes tengan la pulsera del evento [que se puede solicitar en su web] contarán con descuentos y precios especiales», continúa Grieco.

Ruta de cócteles

En concreto, quienes tengan la pulsera, podrán degustar cócteles por ocho euros en los ocho establecimientos que participan. Además, los usuarios podrán votar hasta el día 5 de octubre a los locales en los que hayan probado el mejor combinado general y el mejor de kilómetro cero, además de seleccionar el mejor bar y el mejor bartender. A los ganadores se les entregará un trofeo el domingo durante el brunch con tardeo previsto en el bar La esquina a las 15 horas.

En paralelo a estos galardones, este martes a las siete de la tarde se entregarán premios a los bármanes inscritos en el certamen El Gran Bartender, que este lunes empezó su sexta edición. «El Gran Bartender es una competición española que combina modalidad flair, que es coctelería acrobática, con modalidad clásica. Se ha organizado cuatro veces en Asturias y ésta es la segunda vez que se hace en Ibiza», señala Grieco.

En esta edición, participan 32 competidores en la clasificatoria flair y 33 en la competición clásica, que se disputa el martes desde las tres de la tarde en el Teatro Pereyra. «Hay una fusión de nacionalidades. Algunos son de aquí, pero hay mucha gente de fuera y vienen los mejores competidores de flair del mundo», indica Grieco.

Como parte de esta competición, el lunes también se organizó una carrera de bandejas desde el baluard de Sant Pere hasta el Portal de ses Taules. En ella participaron más de 30 cocteleros que tuvieron que correr con una bandeja en la que sostenían una bebida energética y un cóctel, que debía llegar «lo más lleno posible» a la meta, explica Athos Crocé, uno de los participantes. El joven es coctelero desde hace ocho años y vive en Londres, desde donde ha viajado para participar en la carrera: «Ha sido algo superespecial y diferente. Un poco menos serio porque las competiciones suelen ser más estresantes», apunta antes de competir en la categoria de flair.

Limpieza en Talamanca

En el marco del evento, participantes como Crocé también visitarán la destilería Marí Mayans «para ver cómo se elaboran las hierbas ibicencas con denominación de origen de la isla, lo que es interesante porque la mayoría de los competidores son internacionales y no conocen la cultura ibicenca», expone Marinucci. Además, con el fin de que los competidores dejen su granito de arena en Ibiza, el miércoles colaborarán en una recogida de basura en la playa de Talamanca.

Antes de ello, con la idea del mejor cóctel en mente, la bartender Asia Cinefra explica que para ella lo fundamental son «la actitud, porque hay que transmitir buena energía», y el hielo: «Hay varios tipos de hielo y éste te puede cambiar completamente el cóctel. Esto un buen bartender lo sabe», sentencia. A su lado, Giuseppe Caputo apunta al «cuidado y el equilibrio de todos los ingredientes», sin olvidar que «está en la mano del bartender dar su toque y cuidar lo que va a crear».