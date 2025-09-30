El PSOE a la consellera de Salud: "Parece que ha hecho un máster para crear problemas en la sanidad de Ibiza"

Hace menos de una semana que en el Área de Salud de Ibiza y Formentera dimitieron la directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector del Área Quirúrgica, Manuel Deiros. La reciente crisis motivada por la salida de estos dos cargos, ha llegado este jueves al Parlament Balear.

La diputada socialista Irantzu Fernández i Prieto ha denunciado, en una pregunta formulada a la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, el "caos la gestión del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef)". La consellera ha calificado de "bochornosas" las palabras de Fernández y ha defendido el trabajo del Hospital Can Misses: "Quiero agradecer el trabajo, compromiso y dedicación de todos los trabajadores del Área de Salud, aunque al partido socialista no le guste, hemos corregido las anomalías que han cometido durante su legislatura".

Al margen de las críticas de la gestión del Área de Salud durante el último mandato socialista, la consellera de Salud ha presumido de los resultados en la reducción de las listas de espera con el gobierno popular. Según apunta García, estas "han bajado en los últimos años un 10% en los servicios quirúrgicos y se ha reducido en 40 días la demora, mientras que en las esperas de consulta se ha reducido un 34% y la demora ha bajado en 17 días".

García ha afirmado que se "ha dado el paso más importante para la atención a la cronicidad con la apertura del centro de atención intermedia de Ca Na majora y la creación de un servicio de geriatría". Además, ha adelantado que "en las próximas semanas se habilitarán [en referencia a este mismo centro] 15 camas hasta alcanzar las 30 previstas".

La consellera también ha indicado que se "han completado las plantillas de Neumología, Rehabilitación, Digestivo y Traumatología, yautorizado una ampliación en el servicio de la plantilla de oncología".

"Han hecho un máster en crear problemas"

Fernández reconoció que "es difícil gestionar el servicio de salud de una zona". A pesar de ello, acusó a los populares de "no resolver problemas, independientemente de si son estructurales —como la falta de profesionales— o no".

Al margen de la reprimenda a la formación liderada en Balears por Marga Prohens, la diputada socialista afirmó que "el PP hace poca cosa para solucionar problemas en el ámbito sanitario, pero para crearlos parece que hayan hecho un máster".

Además, Fernández indicó que "el PP entró en el Área de Salud de Ibiza y Formentera como un elefante en una cacharrería" y que "no quieren escuchar a los profesionales sanitarios". La diputada socialista concluyó: "Pusieron a un gerente en el Área de Salud no por méritos, sino por ser una persona cercana a ustedes. Estamos pagando las consecuencias de esta gestión los pacientes y sus familias".

Cabe recordar que, a principios del pasado mes de agosto, el PSOE acusó al Govern de "abandonar" a los pacientes de Menorca, Ibiza y Formentera por no haber actualizado las dietas de desplazamiento y manutención en lo que va de legislatura, según afirmó Fernández.