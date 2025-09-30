Prohens viaja este martes a Ibiza para coordinar los efectivos de emergencia tras las inundaciones
La isla se encuentra en alerta por lluvias y tormenta
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se desplazará este martes a Ibiza para coordinar los efectivos de emergencia y mostrar su apoyo a las personas afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la isla.
El anuncio ha sido realizado por el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, quien ha confirmado que la presidenta viajará acompañada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que se encontraba en Palma para asistir a la sesión plenaria del Parlament.
Desde el Ejecutivo autonómico se ha trasladado un mensaje de solidaridad a los afectados y se ha expresado una “preocupación máxima” por la situación de emergencia que atraviesa la isla tras las fuertes precipitaciones caídas a lo largo del día.
Costa ha explicado que, en un momento del pleno parlamentario, Prohens y Marí se han ausentado para acudir al Centro Operativo de Control de Emergencias en Palma, y que ambos tienen previsto viajar a Ibiza esta misma tarde para seguir de cerca la evolución de los operativos desplegados.
En la comparecencia de Prohens también estará el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.
