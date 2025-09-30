Inmovilizados cuatro taxis pirata en Santa Eulària
La actuación se salda con el levantamiento de 54 actas por tenencia de sustancias estupefacientes
Un operativo policial conjunto en Santa Eulària realizado el pasado fin de semana permitió levantar 54 actas por tenencia de sustancias estupefacientes e inmovilizar cuatro taxis pirata.
En el dispositivo participaron Guardia Civil, un oficial de la unidad canina de Formentera, así como personal del Departamento de Transportes del Consell de Ibiza.
Los controles se enmarcan en las actuaciones preventivas y disuasorias que la Policía Local de Santa Eulària viene desarrollando durante la temporada estival para reforzar la seguridad ciudadana y evitar el intrusismo en el transporte público.
Drogas y alcohol al volante
Durante la intervención se detectó a cuatro conductores que dieron positivo en alcohol y otros cuatro en drogas. En todos los casos se confirmó la presencia de sustancias prohibidas. Además, se formularon diez denuncias administrativas por diferentes infracciones de tráfico.
Desde el Ayuntamiento subrayan la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y cuerpos policiales. En este sentido, destacan la participación de la unidad canina de Formentera, que reforzó las actuaciones de control de estupefacientes en un evento multitudinario celebrado en la localidad de Jesús.
