Golpe al tráfico de drogas en Ibiza: 21 detenidos con un arsenal de drogas y objetos robados en Sant Antoni

La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y ha detenido a 21 personas en el marco de la operación 'Deger', desarrollada en la localidad de Sant Antoni. La actuación supone un golpe importante contra la distribución de sustancias en zonas de ocio de la isla, donde este grupo operaba de forma continuada, explican desde el cuerpo armado.

Según informó el instituto armado, la investigación comenzó tras detectar la venta de droga al menudeo en distintos puntos de Sant Antoni. A partir de ahí se puso en marcha un dispositivo que permitió identificar a todos los integrantes de la red, incluido el líder, y planificar la fase de explotación que culminó con las detenciones y varios registros.

Cocaína en roca de alta pureza

Los resultados de la operación son llamativos tanto por la cantidad de droga como por los bienes incautados. En los dos registros practicados, los agentes intervinieron cocaína en roca de alta pureza, así como 5.000 dosis ya preparadas para su venta. También se incautaron distintas cantidades de ketamina, éxtasis, cristal, Tusi, marihuana y hachís. Además, se localizaron tres rocas de MDMA y numerosas botellas de óxido nitroso, acompañadas de 10.000 bolsas de dosificación destinadas a su distribución.

Momento de la operación 'Deger' en Sant Antoni / Opc

La organización no solo estaba vinculada al tráfico de drogas. En el operativo se recuperó un importante volumen de material sustraído. Destacan 300 teléfonos móviles de alta gama y 30 tabletas, todos ellos robados, con un valor aproximado de 330.000 euros. Junto a ello se hallaron ordenadores y componentes informáticos —placas base y tarjetas gráficas nuevas y aún precintadas— valorados en unos 30.000 euros. A este botín se suma la incautación de más de 30.000 euros en efectivo en moneda de distintos países.

El conjunto de pruebas refuerza, según la Guardia Civil, la acusación de que se trataba de una organización criminal estructurada, con ramificaciones que iban más allá de la simple venta al menudeo. Por este motivo, a los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, delitos contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal.

Varias unidades en el operativo

La magnitud del operativo requirió la participación de varias unidades. La investigación y las detenciones estuvieron lideradas por agentes del equipo ROCA de la Guardia Civil, especializados en delincuencia en el ámbito rural, pero también contaron con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad y de la Fuerza Robusta desplegada en Ibiza.

Otro momento del operativo de en Sant Antoni / Opc

Con esta operación las fuerzas de seguridad dan un paso más en la lucha contra el tráfico de drogas en Sant Antoni, una localidad que en los últimos años ha sido objeto de especial vigilancia por la concentración de ocio nocturno y la presencia de organizaciones dedicadas al menudeo y la distribución de estupefacientes.

La Guardia Civil ha destacado la relevancia de la operación 'Deger' no solo por el número de detenidos —21 en total— sino también por el volumen de droga, dinero y material sustraído recuperado en los registros.