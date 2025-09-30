Los establecimientos del puerto de Ibiza sufren graves inundaciones: "Estamos todos en la misma mierda"

“Tengo agua hasta en los cajones y estoy sacando las sandalias, que están largando agua a lo loco”. Una de las trabajadoras de la tienda Piluca Bayarri, del barrio ibicenco de La Marina, grabó un vídeo en el que mostró el estado del establecimiento durante la tormenta que cae sobre Ibiza durante el día de hoy. Según anunció, han entrado 60 centímetros de agua y se marchó del lugar porque no quieren “tener ningún problema”.

La empleada mostró unas cajas de zapatos empapadas apiladas a un lado de uno de los pasillos del comercio: "Voy a tirar todas las cajas porque, en cuanto las agarraba, caía agua". También detalló que quería despejar la tienda "lo más que pueda para que no se llene más de mierda", aunque no tenía demasiadas esperanzas en su labor, puesto que pensaba en que fuese "un poco más llevadero limpiar mañana". La trastienda tampoco se libró de la inundación: "Ha quedado marcada del agua".

Desastre para los negocios

La mujer también lamentó el estado de los comercios cercanos: "Estamos todos en la misma mierda". Comentó que una tienda está sacando el agua "a cubos" y que a otra "también le entró y encima tiene el piso de madera". Comenta de otro negocio que "tiene un metro de agua". Por todo ello, prefirió relativizar la situación: "Mañana será otro día".

Finalmente, a la trabajadora no le quedó más opción que dejar su puesto de trabajo. "Adentro claramente hay un montón de agua", explica en el corte. Antes, tuvo la precaución de colocar una tabla en el quicio de la puerta apoyada en lastres improvisados. También mostró la calle de sa Creu totalmente anegada, al igual que las aceras, por lo que se cubrió los zapatos con bolsas de plástico. "Que sea lo que tenga que ser", anunció, resignada.