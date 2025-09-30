Emergencias cifra en 132 las incidencias en Ibiza como consecuencia de las fuertes lluvias

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear ha registrado esta mañana 132 incidencias por las lluvias torrenciales en Ibiza y ha elevado a Situación Operativa 2 (SO-2) el Plan Especial contra el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL) en las Pitiusas.

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern de las Islas Baleares ha convocado este mediodía de nuevo al Comité Técnico Asesor y ha decidido mantener la alerta naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas, según han informado desde el Ejecutivo balear.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha mantenido activada hasta las 16.00 horas la alerta roja por riesgo extremo y la previsión es que durante las próximas tres horas la borrasca descargue también con intensidad sobre la isla de Formentera.

Las zonas más afectadas en Ibiza son el municipio de Vila y zonas de Santa Eulària y Sant Josep, donde se han producido varias inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Por este motivo, desde la Dirección General de Emergencias e Interior han enviado a mediodía la alerta masiva de Protección Civil a la población de Ibiza y Formentera a través del sistema EsAlert por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales.

Se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para dar apoyo a los municipios ibicencos más afectados y se ha dado instrucción de cerrar todas las playas de Ibiza y Formentera.

De las 132 incidencias registradas en Ibiza, el municipio de Vila ha sumado un total de 78; Sant Josep y Santa Eulària 25 incidencias cada una, y Sant Antoni ha registrado 3.

La mayoría de avisos han sido por inundaciones en bajos y de la vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

Colegios cerrados y servicios afectados

Por recomendación de Emergencias, la conselleria de Educación ha pedido a las familias y al profesorado que el alumnado permanezca en los centros educativos para evitar desplazamientos hasta nuevo aviso.

También se han suspendido las clases de esta tarde tanto en Ibiza como en Formentera, y se han anulado consultas en el Área de Salud de las Pitiusas.

En las infraestructuras también se han registrado incidencias: la desaladora de Ibiza permanece parada porque se ha inundado el transformador que alimenta los pozos.

Además, el bombeo central que envía agua a la depuradora de Ibiza funciona con un grupo electrógeno tras quedarse sin suministro eléctrico por la crecida del torrente de sa Llavanera.

En el resto de depuradoras principales, Santa Eulària, Sant Antoni y Can Bossa, se han producido desbordamientos, aunque continúan operativas con dificultades.

Las filtraciones han afectado a la zona de laboratorios del Hospital Can Misses y a los centros de salud de Can Misses y Es Viver.

La residencia Can Raspalls, en Sant Josep, donde los usuarios son personas con discapacidad y diagnóstico de salud mental, ha sufrido acumulaciones de agua en el sótano, pero no ha afectado a los usuarios.

Por otra parte, técnicos y arquitectos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) visitarán este miércoles los colegios para revisar su estado