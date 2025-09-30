Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojo preventivo de un colegio de Sant Antoni por las fuertes lluvias

El centro permanecerá cerrado hasta garantizar la seguridad

Colegio Santissima Trinnitat.

Colegio Santissima Trinnitat. / DI

Nuria García

Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha informado a través de un comunicado que, a causa de las intensas lluvias registradas durante esta madrugada, han procedido a primera hora al desalojo preventivo del colegio Santíssima Trinitat.

El centro se ha visto afectado por las inundaciones en las plantas bajas y desperfectos por acumulación de agua, que ha afectado también a la instalación eléctrica.

Desperfectos

Los técnicos municipales de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos de la zona de la capilla, que ha quedado precintada.

En la actuación ha intervenido también efectivos de Protección Civil y Bomberos de Ibiza, que han garantizado la seguridad de los escolares y personal docente. El centro permanecerá cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones.

