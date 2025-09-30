Cortan la carretera del aeropuerto de Ibiza por inundaciones

La carretera del aeropuerto de Ibizaha permanecido cerrada durante varias horas a causa de la inundación del túnel de Can Musson.

Una brigada de Red Viaria ha intervenido para agilizar el tráfico y facilitar el acceso a carreteras alternativas, desviando el tráfico hacia los pasos elevados.

Precaución en carretera

El Consell ha informado a través de sus redes sociales del cierre simultáneo de la rotonda de Muebles la Fábrica, en Jesús. A primera hora, los equipos de limpieza se han desplazado hasta allí para trabajar en la limpieza de puntos en los que habían caído piedras en la calzada. Desde el Consell piden que se tenga precaución al volante para evitar accidentes.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la zona de la terminal de es Codolar ha sido la más afectada por las fuertes lluvias de esta madrugada, con un registro de 75 litros por metro cuadrado.