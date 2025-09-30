Infraestructuras de Ibiza: Comienzan las obras del faro de sa Conillera con medidas anticulebras

La empresa Tecnología de la Construción y Obras Públicas S. A. iniciará mañana, 1 de octubre, los trabajos de rehabilitación del faro de sa Conillera, presupuestados en 962.327 euros (1,1 millones de euros con IVA) y que tienen un plazo de ejecución de seis meses. La Autoridad Portuaria de Balears adjudicó a principios de este año a esa empresa el millonario encargo, pero su comienzo se ha retrasado hasta ahora para no molestar a las aves durante la época de anidamiento en ese enclave de las Reservas Naturales de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Ponent.

Precisamente, el proyecto de ejecución de esos trabajos, que requieren un riguroso planeamiento al llevarse a cabo en una isla, hace hincapié en preservar ese entorno protegido, especialmente para que no se cuele allí ningún roedor ni, sobre todo, ningún ofidio. Así, todos los materiales que se transporten al islote, tanto por vía aérea (en helicóptero) como marítima (en barcazas o pontones), «deberán ser inspeccionados en origen para evitar la introducción de especies alóctonas, especialmente invasoras, como serpientes y roedores, que puedan poner en peligro la conservación de los hábitats y especies», especifica. De igual manera, los operarios tendrán que comprobar que todo el material que salga del islote «no porte accidentalmente fauna autóctona, especialmente sargantanes». En este sentido, deberá documentarse «un registro y control de todas las mercancías y residuos transportados al o desde islote».

Debido a la expansión de las serpientes de herradura, principalmente, y de escalera en la isla de Ibiza, existe el temor a que alguna se introduzca como polizón en las barcazas que atracarán en el islote a diario para transportar trabajadores y abastecerles de vehículos y del material necesarios para las obras. Las lagartijas endémicas podrían llegar a desaparecer, como ya ha sucedido en otros islotes, si las culebras se asentaran en sa Conillera. Para evitarlo, «se ha habilitado» una zona en el puerto de Sant Antoni, junto a la estación marítima, para inspeccionar «el material y al personal». También se colocará en esa área, así como en las barcas, trampas contra roedores y culebras, según explica una portavoz de la Autoridad Portuaria de Balears, que subraya que para este tipo de controles están actuando «en coordinación» con la Reserva Natural de los islotes de Ponent y, especialmente, con el departamento de Espacios Naturales de la conselleria de Medio Ambiente.

Charlas a los operarios

Técnicos de ese departamento se encargan, además, de dar charlas sobre medidas de protección medioambiental a los operarios que intervendrán en la rehabilitación del faro: «Para no traer especies desde sa Conillera a Ibiza ni para llevarlas hasta allí, esencialmente», apunta la portavoz. Para ello será preciso «revisar» concienzudamente el material que se transporte. Durante el periodo de ejecución de las obras se desplegará en el islote una media de doce trabajadores, según informó la APB a comienzos de este 2025.

Las obras de rehabilitación del faro de Conillera se centrarán en su conservación y mantenimiento. Sus edificaciones requieren «una actuación en las cubiertas de teja sobre vigas y correas de madera debido a su deterioro con el paso del tiempo, con el fin de dotar a esta de una cobertura que impida el deterioro interior de la misma». La dana que azotó las Pitiusas a mediados de agosto de 2024 provocó el colapso de una parte del tejado, lo cual dejó a la intemperie uno de los dos pabellones que flanquean la torre central, que fueron viviendas de los fareros y sus familias hasta los años 70 del pasado siglo.

Escombros en helicóptero

Entre las actuaciones previstas está la reparación del muro de mampostería perimetral, la demolición y reposición del tejado y del falso techo, la rehabilitación de las fachadas y las paredes interiores del faro y los pabellones colindantes, y la renovación de la linterna de la torre. El muro de mampostería perimetral, de hasta 1,5 metros de altura, necesita «una reparación y reposición de piezas».

Como las obras requieren cambiar gran parte del material, el proyecto contempla que se traten adecuadamente los residuos, de manera que no quede allí ni un cascote. La adjudicataria deberá tratar los restos y separar hormigón, acero y madera, entre otros materiales, «de manera que el transporte al vertedero se realice como escombro limpio». Se separarán «en origen y se acopiarán en contenedores aptos para el transporte en helicóptero», que los trasladará desde la isla hasta «pie de muelle» en el puerto de Sant Antoni. Desde allí se transportarán luego hasta «el gestor autorizado» de «residuos limpios» en camiones de 12 toneladas. Los residuos generados en la demolición «se gestionarán adecuadamente en un vertedero autorizado»..