La cantera de Can Xumeu debe cesar su actividad y desmantelar la maquinaria de extracción

Tras una década de papeleo, el Govern balear ha resuelto al fin que la cantera de Can Xumeu, propiedad de la multinacional Cemex y situada en plena zona protegida de sa Serra Grossa, no podrá regularizar su proyecto de explotación minera, por lo que deberá cesar la extracción de áridos y finalizar un plan de restauración de la masa forestal. Este acto administrativo no afecta a la planta asfáltica que se encuentra a la entrada del recinto y que gestiona la empresa Agloisa.

La resolución contra la actividad minera la firmó el 18 de septiembre la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, de la que depende el Servicio de Minas. Estaba más que previsto que el dictamen fuera contrario a los intereses de la empresa, ya que el proyecto de regularización había recibido el informe desfavorable definitivo de la Comisión de Medio Ambiente de Balears, que tiene carácter vinculante.

Cemex aún puede recurrir la desautorización de su proyecto y para ello dispone de un plazo de dos meses a partir de la fecha en que le fue notificado el dictamen. Este diario se dirigió ayer al gabinete de comunicación de la empresa para preguntar por el futuro de Can Xumeu, sin obtener respuesta hasta el momento.

No obstante, la portavoz de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern confirmó ayer que la resolución impide seguir extrayendo áridos de manera definitiva, por lo que Cemex “ahora debe retirar toda la maquinaria de extracción de la explotación minera”. Eso sí, como la empresa puede seguir retirando todo el material de molienda que tiene almacenado para su distribución, podrá mantener el resto de su infraestructura en Can Xumeu. Igualmente, deberá cumplir con los trabajos de reforestación de la zona afectada por su trabajo.

Por otra parte, en la entrada de la cantera también podrán continuar las instalaciones de la planta asfáltica que gestiona Agloisa, ya que se considera que su actividad es independiente del expediente de regularización de la explotación minera.

Origen

La cantera recibió una primera autorización en 1966, pero la entrada en vigor de la Ley de Minas de Balears de 2014 dispuso que estas actividades necesitaban una declaración de impacto ambiental favorable. En caso contrario, se debía retirar su maquinaria e instalaciones.

En 2015, se presentó el proyecto de explotación minera y restauración para regularizar la situación legal de Can Xumeu, que no se ha resuelto hasta ahora. Desde entonces, la empresa propietaria ha presentado varias modificaciones a su propuesta inicial para tratar de obtener la autorización pertinente.

Entre otros cambios del proyecto original, se rebajó de manera considerable la superficie que se pretendía aprovechar para obtener áridos. Así, de las 91 hectáreas inicialmente previstas, las siguientes solicitudes fueron reduciendo el perímetro a 81 primero, 60 más tarde, 31 y, finalmente, a 15 hectáreas.

Como la finca se encuentra en plena Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Serra Grossa, en 2020 la Comisión Balear de Medio Ambiente instó a prohibir la extracción de áridos. Previamente, el Consell de Ibiza también había mostrado su rechazo a que la explotación siguiera en marcha, ya que afectaba a la preservación de uno de los parajes naturales más destacados de la isla.

Finalmente, el informe de impacto ambiental desfavorable quedó ratificado a principios de 2023, una vez que fueron rechazados los dos recursos que había presentado Cemex y que, hasta ahora, le habían permitido mantener su explotación. En este sentido, la conselleria balear de Medio Ambiente dejó claro en ese momento que la propuesta presentada por los promotores había quedado completamente obsoleta y que estaban aprovechando tanto las modificaciones del proyecto como los recursos para retrasar la orden de cese de la actividad minera.

Se da la circunstancia de que, la semana pasada, Cemex emitió una nota de prensa en la que una representación de la Federación Europea de Áridos visitó Can Xumeu para conocer el proyecto de restauración de la zona, que “compatibiliza la recuperación de la cantera con la explotación de la misma”. “La cantera de Can Xumeu contribuye al desarrollo económico local y a la preservación del paisaje ibicenco”, según valoraba la compañía en su comunicado.