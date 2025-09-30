Can Ventosa se deja llevar por la pasión del tango y el folclore argentino

En sus dos décadas como bailarín de tango, Marcelo Martín ha tenido la oportunidad de actuar en buena parte de los escenarios más importantes de Ibiza, pero el montaje ‘El tango gaucho’, que estrenará este viernes a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila, es, sin duda, su obra más ambiciosa hasta la fecha. «Pongo toda la carne en el asador en este reto. He bailado muchas veces en Can Ventosa; también en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou; y en el Palacio de Congresos de Santa Eulària, pero nunca lo había hecho con una orquesta en vivo, una cantante y bailarines, en plan compañía», explica.

Martín, que ejerce de director, lleva dos años dándole vueltas a «este espectáculo cultural que encierra toda la pasión del tango y el folclore argentino», como él mismo lo define. Este proyecto, que ha sido posible gracias al apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, cuenta con un reparto de 19 artistas, con este profesor de tango a la cabeza.

Cartel promocional del espectáculo 'El tango gaucho'. / M. M.

En el apartado de danza, además de él, forman parte del elenco su hermano Lucas Martín, bailarín folclórico argentino afincado en Buenos Aires, las bailarinas locales Cristina Lugo y Silvina Guerrero y dos parejas de profesionales del tango que viajan desde Buenos Aires, Soledad y Adriel; y desde París, Florencia y Emile.

Entre los responsables de la música, están los guitarristas Gabriel Martínez y Claudio César y los componentes de la orquesta de tango de Madrid La Petruccelli, compuesta por tres bandoneones, dos violines, un piano y un contrabajo.

Del malambo a la milonga

El show cuenta también con la cantante de tango Eleonora Crispo y con Hernán Chinaski, como «artista audiovisual», que se ocupará, entre otras cosas, de recitar en varios momentos. De hecho, el montaje se abrirá con él leyendo los versos de ‘Malambo’, un poema del reconocido cantautor y guitarrista argentino Atahualpa Yupanqui. A continuación, se subirá a las tablas Martín para bailar «la danza de los gauchos, el malambo norteño».

El espectáculo, adelanta su director, incluirá, además, bailes como el vals, una milonga campestre de Uruguay, tango y samba. La orquesta interpretará himnos tangueros como ‘La cumparsita’ y obras tan conocidas como ‘Libertango’, de Astor Piazzolla.

Las entradas se pueden adquirir por 12 euros en la web del Ayuntamiento de Ibiza, eivissa.es, o en Can Ventosa.