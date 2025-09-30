Buscan ayuda para encontrar a Terra, la perrita que se ha perdido en Sant Rafel durante las tormentas de Ibiza
Su dueña indica que se ha perdido entre Sant Rafel y Can Escandell
Ibiza
La perrita Terra, de pelaje negro y blanco, se ha perdido entre la zona de Sant Rafel y Can Escandell tras las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado la isla de Ibiza.
Sus dueños hacen un llamamiento urgente a la población para que ayuden a difundir su búsqueda y colaboren en encontrarla lo antes posible. Terra es una perrita cariñosa que necesita volver a casa.
Quienes tengan información pueden contactar con sus dueños a través de mensaje directo al perfil de TikTok @_lafragilona
