Buscan ayuda para encontrar a Terra, la perrita que se ha perdido en Sant Rafel durante las tormentas de Ibiza

Su dueña indica que se ha perdido entre Sant Rafel y Can Escandell

Terra, la perrita que se ha perdido.

Terra, la perrita que se ha perdido. / TikTok

Redacción Ibiza

Ibiza

La perrita Terra, de pelaje negro y blanco, se ha perdido entre la zona de Sant Rafel y Can Escandell tras las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado la isla de Ibiza.

Sus dueños hacen un llamamiento urgente a la población para que ayuden a difundir su búsqueda y colaboren en encontrarla lo antes posible. Terra es una perrita cariñosa que necesita volver a casa.

Quienes tengan información pueden contactar con sus dueños a través de mensaje directo al perfil de TikTok @_lafragilona

