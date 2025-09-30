Los bomberos de Ibiza no dan abasto en una noche de tormenta con inundaciones en viviendas y garajes

La fuerte tormenta 'ExGabriell' registrada durante la madrugada en Ibiza ha provocado una avalancha de incidencias que ha obligado a los Bomberosa desplegarse para atender emergencias en distintos puntos de la isla. En total, se han contabilizado 20 salidas, además de numerosas llamadas telefónicas que han requerido la colaboración de las policías locales para reforzar los servicios.

Las principales incidencias se han debido a la acumulación de agua en comercios, viviendas y garajes, que han quedado inundados en apenas unos minutos por la fuerte tromba. En algunos casos, los efectivos también han tenido que intervenir para rescatar a personas atrapadas en carreteras, explican desde el Parque Insular. En la zona de Siesta, la presión del agua provocó incluso un desprendimiento en la pared de una vivienda.

A primera hora de la mañana, tres equipos de bomberos continuaban trabajando de manera simultánea en Ibiza ciudad, Platja d'en Bossa y Platges de Comte , con el objetivo de mitigar los efectos de las intensas lluvias.

Alerta meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado desde primera hora de la madrugada la alerta naranja en Ibiza, Formentera y Mallorca ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas. El aviso se mantendrá hasta las 15 horas, momento en que pasará a nivel amarillo. En Menorca, la alerta amarilla por lluvias se activará también durante la mañana.

El equipo de Bomberos celebra no haber tenido ninguna emergencia de carácter grave, que siguen trabajando para solucionar las inundaciones ya controladas.