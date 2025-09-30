Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y sacudidas

El avión de Ryanair FR2084 procedente de Madrid que debía aterrizar en Ibizael martes a medianoche tuvo que ser desviado a Palma porque la fuerte tormenta impidió que tomara tierra en la terminal de es Codolar, después de varios intentos entre rayos y con fuertes sacudidas. Las decenas de pasajeros que llenaban el avión, alrededor de un centenar, han tenido que buscarse ellos mismos alojamiento en Palma o pasar la noche en la terminal de Son Sant Joan, porque la compañía les ha indicado por medio de un mensaje que no se hacía cargo de buscarles hotel "por falta de disponibilidad".

El vuelo sufrió primero un retraso de más de una hora, y salió de Barajas a las 23.55 horas. Las malas condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje, por lo que el avión se desvió a Palma, donde aterrizó pasadas la una y media de la madrugada. Después de un buen rato en el avión, la única explicación que la tripulación ofreció a las más de cien personas que llenaban la aeronave fue un mensaje por la megafonía en inglés y a un volumen muy bajo, por lo que muchos viajeros no se enteraron de lo que decía: que el mal tiempo impedía aterrizar en Ibiza y que el vuelo saldría a las ocho de la mañana.

Entre los pasajeros había al menos un bebé y dos niños pequeños, a quienes la tripulación no ofreció ningún tipo de ayuda.

Sin respuesta

Los pasajeros criticaron la falta de explicaciones por parte de la tripulación. Algunos viajeros expresaban su indignación porque iban a llegar tarde a sus trabajos. También denunciaban que la compañía no había activado los vales para canjear por dos bebidas, por lo que las tuvieron que pagar, así como la comida.

El avión en el aeropuerto de Palma / C.M.

Finalmente, está previsto que los pasajeros lleguen a su destino a las 8.45, casi nueve horas más tarde de lo previsto. Algunos de ellos, completamente agotados después de haber pasado la noche en el aeropuerto.