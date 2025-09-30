Las goteras obligan a desalojar habitaciones de la residencia Can Raspalls
Los trabajadores han puesto plásticos en camas y sofás para que no se mojen
Goteras como si estuviera lloviendo en las habitaciones. Es con lo que se han encontrado esta mañana los trabajadores de la residencia de Can Raspalls como consecuencia de la fuerte tormenta que arrecia la isla desde la pasada madrugada.
El personal no ha tenido más remedio que sacar corriendo a los internos de las habitaciones y llevarlos a zonas de las instalaciones en las que no había goteras. Además, han tenido que recoger algunas de las cosas que los residentes tienen y ellas y, sobre todo, cubrir con plásticos las camas y los sofás para que no acabaran empapados, aunque en algunos casos han llegado un poco tarde.
El suelo de las instalaciones, en los alrededores de Sant Jordi, estaba completamente mojado y bajo las goteras más grandes el personal ha colocado papeleras y contenedores.
Desde la conselleria balear de Bienestar social, de quien depende esta residencia, no han facilitado más información de los efectos de la tormenta en el centro a pesar de que se ha solicitado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga
- Los globos iluminan la noche de Sant Antoni
- Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma
- Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
- Espectacular robo en Ibiza: un encapuchado persigue a un hombre, le roba en un taxi y sale huyendo
- Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza
- Aquí estarán las nuevas farmacias de Ibiza