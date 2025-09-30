Las goteras obligan a desalojar habitaciones de la residencia Can Raspalls

Goteras como si estuviera lloviendo en las habitaciones. Es con lo que se han encontrado esta mañana los trabajadores de la residencia de Can Raspalls como consecuencia de la fuerte tormenta que arrecia la isla desde la pasada madrugada.

El personal no ha tenido más remedio que sacar corriendo a los internos de las habitaciones y llevarlos a zonas de las instalaciones en las que no había goteras. Además, han tenido que recoger algunas de las cosas que los residentes tienen y ellas y, sobre todo, cubrir con plásticos las camas y los sofás para que no acabaran empapados, aunque en algunos casos han llegado un poco tarde.

El suelo de las instalaciones, en los alrededores de Sant Jordi, estaba completamente mojado y bajo las goteras más grandes el personal ha colocado papeleras y contenedores.

Desde la conselleria balear de Bienestar social, de quien depende esta residencia, no han facilitado más información de los efectos de la tormenta en el centro a pesar de que se ha solicitado.