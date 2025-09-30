70 efectivos de la UME embarcan en Denia rumbo a Ibiza para reforzar la respuesta a las inundaciones

Un contingente de alrededor de 70 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está embarcando este lunes en Denia con destino a Ibiza, para reforzar las labores de emergencia tras las graves inundaciones que ha sufrido la isla a lo largo del día.

La compañía naviera Baleària ha retrasado varios trayectos para facilitar el transporte del personal de emergencia. Entre las modificaciones destacan:

El barco Denia-Ibiza-Palma , que ha sido ajustado de 17:00 a 18:00 horas ,

, que ha sido ajustado de , El trayecto Ibiza-Palma , reprogramado de las 20:00 a las 21:00 horas ,

, reprogramado de las , Y una salida especial de Palma a Ibiza a las 21:15 horas con el fast ferry Nixe, destinado también al traslado de personal de emergencia.

El resto de servicios marítimos operan con normalidad, excepto algunos ferris entre Ibiza y Formentera, que han tenido que ser reprogramados por el temporal.

Inundaciones excepcionales en Ibiza

La isla ha registrado hasta 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.

En declaraciones a los medios, Gárriz ha explicado que el potencial de daño del temporal "ha ido evolucionando", y que, aunque en un principio parecía que la tormenta perdía fuerza, la situación se reevaluó al aparecer graves problemas de drenaje.

Las lluvias han generado una "situación de pico", lo que llevó a las autoridades a activar alertas a la población. Actualmente, los equipos de emergencia priorizan la atención a colectivos vulnerables y el rescate de personas atrapadas.