La victoria de la ‘performance’ en el Festival Territori de Ibiza

‘Victòria’ fue el lema elegido para la quinta edición del festival Territori, que este 2025 ha vuelto tras un año de pausa por la falta de apoyo institucional. Se propuso como un «lema curatorial», en palabras de su directora artística, Isa Sanz, que aclara que el término no tiene trasfondo «bélico», sino de victoria personal: «La victoria de un proyecto que puede resistir en un contexto complejo como el que tiene una isla. Poder seguir adelante con las creaciones artísticas o con los proyectos independientes ya es un triunfo», afirma.

El público participa en ‘La Victoria’ de Viviana Gaviria durante la clausura de Territori. / Vicent Marí

Si el éxito dependiera de la cantidad de personas que este domingo llenan el Espacio Micus, en Jesús, para seguir la clausura del festival tras una semana de actuaciones en diferentes espacios de la isla, la asistencia también apuntaría a una victoria. Más de cincuenta personas buscan hueco entre los bancos, muros y el propio suelo de una de las salas que un día diseñó el artista alemán Eduard Micus. Se colocan frente a una gran máscara blanca que cuelga de la pared y preside la sala. Delante de ella hay una jarra con flores sintéticas de color rosa, detrás, una tela blanca tendida en el suelo.

Victorias internas

De ella se desprenden varios hilos rojos y cada uno de ellos tiene atado un rulo de papel que plantea una pregunta: «¿Cuál ha sido la batalla más silenciosa que has librado?»; «¿Qué pasaría si redefinieras la victoria como paz en vez de conquista?»; «¿En qué momento dejaron de ser suficientes las victorias internas?», leen, a medida que van retirando el hilo del papel, algunos de los asistentes.

Estos elementos forman parte de la ‘performance’ de la ibicenca Viviana Gaviria, que empieza varios minutos más tarde de lo previsto y casualmente se titula ‘La Victoria’. «Situar su pieza aquí tiene varios motivos. Nos interesa que los artistas baleares puedan estar en el mismo contexto que un artista internacional, y su pieza es muy plástica y encajaba en esta galería a la perfección, pero el título lo puso ella», aclara Sanz a Diario de Ibiza.

Durante la actuación, cuando el público termina de leer las preguntas, la tela blanca que yace en el suelo, tras la máscara, se empieza a romper. De ella emerge Gaviria, vestida con una malla roja de cuello a pies. Una vez de pie, empieza a recoger los hilos rojos mientras deja que su fuerte respiración se oiga.

Pausada pero decidida, la artista coge un pequeño martillo que hay en el suelo. Con él golpea delicadamente la máscara hasta que la rompe por completo. Usa los restos para hacer un círculo. Se coloca en su interior y se balancea, como si se tratase de un ritual que le ayuda a quitarse de encima el peso que esa máscara imponía. Su respiración se calma y empieza a leer un texto que manifiesta el alcance de una victoria interna: «Ligero se navega más lejos. Cada muro que derrumbo en mí, cada capa que cae... Abro paso a mi humanidad. Sin despojos. Transparente».

A continuación, Gaviria coge la jarra de flores y empieza a repartirlas entre el público antes de pedirles que se pongan en pie y levanten la mano: «Por las manos que curan. Por los abrazos que salvan. Por lo que fuimos y por lo que somos y por lo que aún podemos ser», ruega. Así, aún de pie, los asistentes le dedican una ovación que casi alcanza el minuto.

De esta actuación, Leticia María, una de las espectadoras, destaca «la sensibilidad, la puesta en escena y el valor expresivo de lo métrico dentro de la ‘performance’». María ha venido desde Mallorca, expresamente para seguir «todas las actuaciones posibles desde el viernes hasta el domingo», según indica su acompañante, Victoria García. Ambas se dedican al mundo artístico y señalan que el Festival Territori es «de mucho valorar porque hay pocas propuestas de este estilo». «Normalmente la ‘performance’ lo ponen como complemento a algo y esto es una manera de valorar que la ‘performance’ es una entidad, un género», señala María.

El trabajo de la ‘performance’

Jimmy Paez Vidal también aterrizó en la isla sólo para seguir el festival, y en concreto el taller que el artista mexicano Lukas Avendaño impartió el pasado lunes. Paez viene desde Barcelona y tras la «propuesta bastante íntima» de Gaviria, sigue la última actuación del festival de este año, que también protagoniza Avendaño.

En ‘Bardaje’, el mexicano muestra una ceremonia en la que recorre a paso lento diversas salas del Espacio Micus. Vestido con un traje de ayoyotes (cascabeles aztecas) invoca otras formas de habitar el cuerpo y muestra la resistencia y la celebración a medida que, al finalizar su recorrido, se desprende del traje con un baile en el que no falta el taconeo. Al hacerlo, vuelve a donde entró hasta desaparecer en el entorno y recibir los cálidos aplausos y silbidos de los espectadores.

Así concluye el festival, que ha durado una semana, en la que cada actuación ha representado una victoria. Sin embargo, quedan muchas pendientes para garantizar la continuidad de Territori: «Este año ha ido muy bien todo. pero para poder seguir hace falta una financiación fuerte. Para poder afianzar, ampliar el equipo... Porque hay mucho trabajo detrás de todo esto», advierte Sanz.