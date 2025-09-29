Tres cruceros coinciden en Ibiza el 26 de octubre, dos de ellos de superlujo

Un total de 22 cruceros atracarán este mes de octubre en Ibiza, según los datos del puerto de la ciudad. La mayoría de los días sólo habrá una de estas embarcaciones en el puerto, aunque en tres jornadas coincidirán dos de ellas y el 26 de octubre, durante unas horas, habrá tres. Eso sí, ninguno de los días del mes de octubre coincidirán, a menos que la programación cambie, dos o tres cruceros con gran capacidad de pasajeros.

El día 26 de octubre es cuando coincidirán en el puerto de Ibiza tres cruceros, aunque dos de ellos son de pequeña capacidad: el ‘Norwegian breakaway’ (3.963), el ‘Star flyer’ (172) y el ‘Sea cloud spirit’ (138). Otras tres jornadas habrá dos barcos. El 2 de octubre coincidirán el ‘Aidacosma’ (6.558 pasajeros) y el ‘World navigator’ (200), el día 16 lo harán el ‘Costa fascinosa’ (3.800 personas) y el ‘Emerald sakara’ (100) mientras que casi a final de mes, el día 30, estarán juntos en el puerto el ‘Norwegian dawn’ (2.290) y el ‘La belle des oceans’ (130).

Los cruceros de lujo

Algunos de estos cruceros son de lujo. Llama la atención, al comprobar la lista de las previsiones, ver embarcaciones con esloras que no son pequeñas (entre 100 y 140 metros) y que, sin embargo, tienen una carga reducida de pasajeros (entre cien y 200) mientras que en otros, que rondan los 300 metros de eslora, viajan entre 3.200 y casi 6.500 personas.

El primero de estos que tocará tierra el próximo mes será el ‘World navigator’ (119,88 metros y 200 pasajeros). Atracará a las 11.30 horas del 2 de octubre y partirá a las once de la noche. Se trata de un viaje de diez días para el que el pasaje más económico cuesta algo más de 4.500 euros. Parte de Lisboa con destino a Barcelona parando en Portimao, Cádiz, Puerto Banús, Cartagena, Ibiza, Niza, Marsella y Port-Vendres. En el caso de Ibiza, propone a los pasajeros visitar el puerto, Santa Gertrudis y una bodega.

El ‘Emerald Sakara’ es el más pequeño, tanto en eslora (110 metros) como en número de pasajeros (100), y llegará a la isla en octubre, en dos ocasiones: el 16 y el 23. El pasaje más económico para la ruta de ocho días prevista (Barcelona - Port-Vendres - Palamós - Mahón - Palma - Ibiza - Castellón – Barcelona) es de más 5.500 euros por persona. Tiene una tripulación casi tan numerosa como los pasajeros: 76.

Cinco mástiles y 54 velas son las señas de identidad del ‘Star flyer’, que traerá a la isla el 26 de octubre a 172 personas. El pasaje más económico cuesta unos 2.500 euros (el más caro, en suite, cerca de 5.000) con servicio de mayordomo las 24 horas. Ese mismo día coincidirá en el puerto con el ‘Sea cloud spirit’, del que desembarcarán 138 personas. Se trata de un velero de tres mástiles en el que embarcarse, en esta ruta, cuesta casi 5.100 euros. Como mínimo, ya que el billete más exclusivo (camarote con baño de mármol y vestidor) ronda los 10.000 euros.