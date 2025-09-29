Los trabajadores de las residencias de Ibiza gestionadas por el Govern aprueban huelga indefinida

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia aprueban la convocatoria de huelga indefinida al ver «insostenible» la situación actual. En un comunicado, el Comité Intercentros de la asociación anuncia que los empleados votaron la iniciativa en las distintas asambleas de trabajadores celebradas a las 14 horas de hoy en los centros de la fundación. En Ibiza se verían afectadas las residencias de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra.

Los empleados manifestaron en los encuentros de forma clara que desde 2019 se arrastra una «precariedad salarial» que «no se resuelve». Añaden que la atención a las personas más vulnerables de Balears está recayendo «únicamente en la vocación y profesionalidad» de unos trabajadores «cada vez más escasos debido a la precariedad». Finalmente, lamentan que la administración «aplaza una propuesta que nunca llega», lo que genera «frustración» e «indignación». Ante esta perspectiva, la inmensa mayoría de los trabajadores que participaron en las asambleas votaron 'sí' a la convocatoria de una huelga indefinida, expresando su «hartazgo» y su sensación de que siempre se promete una respuesta «en la próxima reunión».

El Comité Intercentros, recogiendo el mandato de los trabajadores, manifesta que se pondrá manos a la obra para iniciar «de inmediato» los trámites para constituir un comité de huelga, dado que los trabajadores no se sienten escuchados ni valorados frente a la «nula» respuesta de la administración.

Antes de las asambleas, los representantes informaron a los trabajadores de su reunión con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, que tuvo lugar a las 10.30 horas de hoy. El departamento del Govern balear ha convocado a los representantes del Comité Intercentros a una nueva reunión el 13 de octubre, en la que se compromete a presentar una propuesta para solucionar el conflicto.