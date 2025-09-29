Los trabajadores de Paradores denuncian que la empresa solo sube los sueldos en Ibiza

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO han convocado una protesta el próximo martes 7 de octubre frente a la sede de Paradores en Madrid para denunciar la precariedad de la plantilla y reclamar mejoras en las condiciones laborales de la hotelera pública. Además, han criticado la decisión “unilateral” de la compañía de subir los sueldos únicamente en el Parador de Ibiza, cuya apertura estaba prevista para este otoño pero que se ha retrasado debido a unas obras municipales que afectan a los accesos al establecimiento.

Las organizaciones sindicales han señalado que, tras cuatro años de negociación del convenio colectivo, no se han logrado avances reales, ya que el proceso se encuentra bloqueado a la espera de que el Ministerio de Hacienda autorice el incremento de la masa salarial, un requisito imprescindible para aplicar subidas retributivas en las sociedades mercantiles estatales.

Entre sus principales demandas, los representantes de los trabajadores exigen una negociación real del sistema retributivo, la autorización de Hacienda para desbloquear la negociación, medidas para evitar la fuga de profesionales y mejoras en las condiciones generales de trabajo.

Los sindicatos recuerdan que los salarios en Paradores siguen por debajo de la mayoría de los convenios provinciales, una situación que achacan a la falta de implicación de la empresa.