¿Cómo se ha calculado el techo de población y viviendas de Sant Antoni en el PGOU?

¿Cómo se ha calculado el techo de población y de viviendas en el municipio de Sant Antoni durante la preparación del borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)? Esta fue una de las cuestiones que se trató el sábado en una presentación ante alrededor de 300 vecinos en el Cine Regio que, entre las explicaciones de los artífices de esta norma y las peguntas del público, se alargó horas.

Suelo urbano

"La problemática en el suelo urbano es que el plan general actual no tiene un límite de número de viviendas por solar. La ley ahora nos obliga a ponerlo, y dicho límite tiene un objetivo: poder evaluar qué zonas verdes hacen falta de acuerdo con la ley, que marca un mínimo de cinco metros cuadrados de este tipo por habitante; qué equipamientos hacen falta, especialmente docentes y sanitarios, y también hace falta justificar que hay agua potable suficiente y que la depuradora también es suficiente para absorber la población resultante", explicó Antoni Ramis acompañado por Josep Mayol, ambos integrantes del equipo redactor del avance del PGOU. Tampoco podían faltar en el escenario del Regio el alcalde Marcos Serra y la concejala de Urbanismo, Eva Prats, y entre los cuatro fueron respondiendo a preguntas de los asistentes.

Este cálculo de población, prosiguió, "siempre es teórico y se realiza con un modelo ya consolidado basándose en la ley". Lo que se ha hecho en este caso es "tomar el techo total teórico edificable en todo el núcleo urbano, incluso en el uso turístico" y dividirlo entre 100. "Esto no quiere decir que las [nuevas] viviendas tengan que ser de 100 metros cuadrados. En una parcela de 600 metros cuadrados de techo, por ejemplo, al dividir entre 100 se podrían levantar seis viviendas como máximo. En otros casos, si se quieren hacer viviendas de 40 metros, no hay ningún inconveniente, pero habrá un remanente de techo que deberá destinarse a comercial, aparcamientos, oficinas u otros usos no residenciales", en palabras de Ramis. Y es que "no se ha disminuido la edificabilidad del plan general actual".

El redactor del Plan destacó que esta nueva norma "consolida el suelo urbano, mantiene sus edificabilidades".

Podrán construirse edificios "mixtos", es decir, con viviendas de diferente tamaño dentro del mismo, dado que "el tamaño de la vivienda no está limitado, solo el número de viviendas por solar, porque así lo obliga la ley". "Con este cálculo de 100, nos vamos a una población teórica futura de casi 60.000 habitantes, cuando ahora tenemos 28.600 en el municipio. Es decir, duplicaríamos la población".

Techo poblacional

Con el nuevo PGOU, se reduciría a casi la mitad el techo de población previsto en el planeamiento en vigor (el de 1987): pasa de un máximo de 97.461 habitantes y plazas turísticas a 57.138. ¿Por qué esta reducción? Porque tiene que ser viable garantizar a la nueva población que contempla este Plan equipamientos, zonas verdes, aparcamiento y, sobre todo, agua (el Govern decretó la alerta por sequía en Ibiza este 11 de septiembre). De hecho, incluso este techo de 57.000 podría no alcanzarse si no se garantizan todas estas variables, tal y como señaló el alcalde: "Conocemos la falta de agua que tenemos todos. El techo que tenemos ahora mismo lo hemos reducido, pero la ampliación poblacional tampoco se puede hacer sin un informe de Recursos Hídricos, que hablará tanto de la necesidad de agua que hay para estos nuevos habitantes como de la depuración necesaria para las nuevas viviendas".

"Si la gente quiere vivienda de 40 metros cuadrados y no perder número de viviendas, nos iremos a una población de más de 100.000 habitantes. Ninguna administración nos aprobaría un planeamiento en el que pasemos de 28.000 a 128.000 habitantes", incidió Ramis. En todo caso, matiza que "si se llega a una situación de población en el municipio que hace que haya recursos, la ley dice que es necesario revisar el planeamiento", dado que este no es indefinido y puede incorporar cambios "en cualquier momento". De hecho, independientemente de si hay crisis para garantizar servicios y recursos a toda la población o no, el PGOU se tiene que revisar "como mínimo cada 12 años".

Las alternativas, expuso Ramis, serían "bajar el aprovechamiento, cosa que nadie querrá" o bien "recortar crecimientos". Otra fórmula sería construir viviendas pequeñas y/o convertir locales comerciales y oficinas en Viviendas de Precio Limitado (VPL). Así lo permite, si lo aprueban los municipios, el decreto ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda del Govern balear. Ramis apunta, además, que estas viviendas "están liberadas de cálculo de población". En este sentido, la vivienda protegida que el nuevo PGOU proyecto construir "no está calculada sobre 100, sino sobre 60, para que se puedan hacer viviendas pequeñas".

Por otro lado, "la población teórica siempre va por debajo de la población real, porque los núcleos rurales no computan", observa Ramis. Además, también hay una dosis de inexactitud en las plazas turísticas, según explicó el experto: "Las plazas turísticas de los hoteles están computadas en el ratio actual de 1:60, cuando nosotros sabemos que en realidad hay más turistas que uno por cada 60 metros cuadrados de suelo hotelero. Esto son números que el Consell acepta porque no hay más remedio que establecer un sistema de cálculo y se ha llegado a éste".

La población en este borrador de PGOU "se ha calculado, porque así lo dice la ley, en tres habitantes por vivienda", a pesar de que si se mira caso por caso esta referencia no se ajuste a la realidad, "sobre todo en viviendas unifamiliares". Por eso Ramis incidió en este asunto en el turno de preguntas de los vecinos, en el que una persona del público recordó que "en dos viviendas de 100 metros pueden vivir 12 habitantes y en dos viviendas de 40 tal vez son cuatro personas". "En lugar de aplicar unidades de alojamiento, que es como se hace en turismo, se aplica el número de viviendas".

A esto Ramis respondió que en realidad "no existe un sistema justo para calcular la población teórica de un municipio". "La legislación ha marcado unos artículos, a partir de éstos ha habido una práctica y a partir de ella hay consells que ya han sacado unas instrucciones. A raíz de todo esto mucha gente ha publicado cosas y se ha ido configurando una especie de sistema no justo. Porque este sistema no contempla, por ejemplo, los comercios existentes en el municipio. Porque para poder hacerlo, los consells piden que se prohíban las viviendas en planta baja. En este caso, se podrían descontar los metros cuadrados de comercial. Pero como esto no existe, [para hacer los cálculos] se parte del principio que todo el suelo urbano se tira abajo y se vuelve a construir", en palabras de Ramis.

"Es un cálculo teórico y un consenso al que han llegado las administraciones", concluyó.

Por lo que respecta al suelo rústico, en este avance de PGOU no hay una propuesta concreta porque es algo que corresponde a la fase de aprobación inicial y está muy vinculado al Plan Territorial Insular (PTI).