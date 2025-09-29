Teatro para aprender la historia de la iglesia

Conocer la historia de la iglesia de Sant Miquel fue más fácil el pasado 20 de septiembre gracias a la actuación de Neus Torres, Miguel Vingut, Vicent Marí Palermet y Lourdes Ferrer. Ellos fueron los protagonistas de la visita teatralizada al templo, titulada ‘Esglèsia de Balansat. Un viatge en el temps’.

Los asistentes aplauden la actuación.

Cerca de medio centenar de personas se sumaron a esta actuación tan especial, una forma diferente de aprender que el patio del templo empezó a construirise en el siglo XV sobre lo que había sido antes una alquería árabe. La iglesia se hizo más adelante fortificada, ya que debía ser un espacio de protección para la población ante los ataques piratas.

Lourdes Ferrer, Vicent ‘Palermet’, Miguel Vingut y Neus Torres.

Durante la visita, los actores recrearon diferentes momentos de la historia ante la atenta mirada de niños y mayores, que pudieron conocer detalles del devenir de este centro neurálgico del pueblo.