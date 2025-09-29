Los socorristas de Ibiza no descartan iniciar la próxima temporada turística en huelga si no se alcanza un acuerdo

Los socorristas de tres municipios de Ibiza se plantan ante la precariedad y los bajos salarios. Los paros, que comenzaron este domingo con unos servicios mínimos del 100%, se extenderán durante todos los fines de semana de octubre, hasta el fin de temporada. Sin embargo, estos podrían reanudarse a comienzos del próximo verano si las partes no llegan a un acuerdo. Los socorristas que secundan la huelga pertenecen a los municipios de Sant Josep, Sant Antoni e Ibiza.

“Nuestros salarios rondan los 1.400 euros mensuales. Con el aumento el coste de vida en las islas, se han quedado muy por debajo”, explica Andrés Glorioso, portavoz en Ibiza de la Unión de Socorristas de Baleares. Esta situación obliga a que muchos de los trabajadores tengan que hacer horas extra para poder tener una vida digna. “Son muchas horas que estamos expuestos al sol en temporada alta, y ahora con el cambio de tiempo también al frío y la lluvia”, argumenta Glorioso.

Socorristas en caravanas

Esta precarización de los socorristas de Ibiza provoca que muchos de ellos no dispongan de una vivienda digna donde vivir. “No hay un solo compañero de Baleares que pueda vivir solo con los precios de hoy en día”, explica el portavoz. “La mayoría o comparten piso con su pareja, o comparte habitación con tres personas, o viven en un piso con otras diez, o incluso viven en caravanas o en tiendas en medio del monte”, añade.

Glorioso recalca lo grave de esta situación al afectar al descanso de los socorristas. “En plena temporada alta, con las playas llenas de turistas, muchos llegan cansados por haber dormido mal”, argumenta.

Nuevo convenio

Desde hace tres semanas, sindicatos y Govern negocian un nuevo convenio colectivo, puesto que el actual caduca a finales de este año. “Esta huelga reivindica que, con el convenio colectivo actual, no se puede vivir. Ni por el régimen de horarios ni por los salarios”, lamenta Glorioso.

El aumento del salario, la jornada laboral y la mejora de las infraestructuras y equipamiento para el trabajo son las tres reivindicaciones principales de los socorristas de Baleares, a las que se pueden unir algunas particulares en cada municipio. “Hay municipios que tienen torres de vigilancia muy viejas”, explica el portavoz, quien aclara que este no es el caso de Ibiza, donde se han ido renovando progresivamente y sobre las que quedan pendientes de cambiar existe ya un acuerdo con el Consistorio para hacerlo en los próximos meses.

Servicios mínimos

La huelga comienza con unos servicios mínimos del 100%, algo que, según el portavoz de la Unión de Socorristas de Baleares, se va a recurrir a la justicia. “Nosotros somos los primeros que no queremos la huelga, no nos gusta faltar a nuestro puesto de trabajo. Somos socorristas porque nos gusta estar en la playa. Pero si la situación sigue así no garantizamos que se cumpla ese 100%”, recalca Glorioso.

“Exigimos estos cambios al Govern balear y a la Dirección General de Emergencias, puesto que creemos que es necesario un cambio radical y que son ellos quienes pueden hacerlo”, declara. No descartan, para ello, realizar movilizaciones y protestas como las que tuvieron lugar este domingo en Mallorca, en las playas de Can Pere Antoni, en Palma, y Son Maties, en Calvià.

En las playas de los municipios de Ibiza, en las torres de vigilancia se leen pancartas con mensajes como ‘Somos primera línea de defensa, última de prioridad’ o ‘Socorristes en lluita’. “Nosotros no vamos a parar esta reclamación. Al contrario, se acrecentará, porque cada día son más los compañeros que se unen”, sentencia.