Santa Eulària prepara un otoño lleno de teatro hasta diciembre
El Ayuntamiento programa cinco espectáculos de teatro, danza y circo para todos los públicos
Santa Eulària ha diseñado una completa programación teatral para los próximos meses. En total, se han programado cinco espectáculos que abarcan géneros como el teatro musical, la comedia, el circo o la danza, dirigidos a públicos de todas las edades.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, se enmarca también en el programa Platea de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas, en el que el municipio participa por duodécimo año consecutivo. Las funciones tendrán lugar en diferentes escenarios del municipio: el Centro Cultural de Jesús, el Teatro España y el Palacio de Congresos.
La programación
La temporada arrancará el 11 de octubre en el Centro Cultural de Jesús con 'Una rueda que da vueltas', una obra de la compañía Almealera recomendada para público infantil y juvenil que narra la vida en el campo a través de la historia de un molino.
El 19 de octubre, el Teatro España acogerá 'El jorn del judici', dirigida a mayores de 14 años y centrada en la supervivencia tras una catástrofe natural.
Ya en noviembre, el público podrá disfrutar de dos propuestas diferentes: el 2 de noviembre en el Centro Cultural de Jesús se representará 'Els colors de la música', un espectáculo musical de Antoni Marí, Pere Prieto y Juan F. Ballesteros que combina pintura y melodías; mientras que el 8 de noviembre, el Palacio de Congresos acogerá 'Anónima', de Vaivén Circo, un homenaje a las personas “invisibles” a través de danza y acrobacias.
El ciclo se cerrará el 13 de diciembre en el Palacio de Congresos con '¿Dónde está Alicia?', la obra que forma parte del programa Platea. La compañía Marea Danza presentará una versión llena de color y fantasía inspirada en 'Alicia en el país de las maravillas', dirigida a niños a partir de seis años.
Las entradas para todos los espectáculos se podrán conseguir a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Eulària.
