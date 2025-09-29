Roban a unos clientes de un taxi en Ibiza y se dan a la fuga en moto
Los hechos ocurrieron la pasada noche
Ibiza
Unos turistas que se encontraban subiéndose a un taxi se vieron sorprendidos por un motorista encapuchado, que accedió al interior del coche y les sustrajo las pertenencias de las propias manos. Acto seguido y tras un pequeño forcejeo en el interior del vehículo, en el que se intuye como se marcha con un objeto pequeño que podría ser un reloj o la cartera, el encapuchado huyó en moto a toda prisa junto a su cómplice.
Las imágenes fueron grabadas con la cámara de otro vehículo de la parada de taxis del puerto de Ibiza, en la Avenida de Santa Eulària. El vídeo se ha publicado esta mañana en el perfil de Instagram de Exponiendo en Ibiza.
