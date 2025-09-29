Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial ante la posibilidad de lluvias intensas en Ibiza y Formentera. Los meteorólogos han activado el aviso amarillo para el lunes y naranja para el martes en Ibiza y Formentera, donde podrían caer hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta amarilla se iniciará a las 3 horas del lunes 29 de septiembre y se mantendrá activa hasta las 23.59 horas. La previsión es que puedan caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La noche del martes 30 de septiembre el aviso pasará a ser naranja, desde las 24 horas y hasta las 13 horas, con precipitaciones que pueden llegar a los 50 litros en una hora o a un acumulado de 100 litros en un par de horas.

Previsión semanal

La Aemet avanza que la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre vendrá marcada por temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año. El descenso se notará especialmente en Baleares, donde además podrían registrarse chubascos tormentosos.

Para la semana siguiente, del 6 al 12 de octubre, la previsión se presenta con mayor incertidumbre debido a la distancia en el pronóstico. Según los datos actuales, se espera un panorama algo más cálido y seco de lo habitual en gran parte del territorio nacional, aunque Aemet advierte de que las próximas actualizaciones podrían modificar esta tendencia.

En cuanto al periodo del 13 al 19 de octubre, los modelos no apuntan una señal clara sobre las precipitaciones. Las temperaturas, en cambio, se mantendrían en torno a sus valores normales para estas fechas o ligeramente por encima.