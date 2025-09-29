Patronal de consignatarios: «Debemos seguir mejorando la gestión de las escalas de cruceros en Ibiza, no limitarlas»

La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam), integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), indica que «en los últimos años se ha logrado estabilizar la llegada de cruceros a Ibiza gracias al control impulsado por la Autoridad Portuaria, CAEB, las instituciones y todas las empresas implicadas».

«Hoy, los cruceros acceden al puerto a partir de las 11 horas, una vez que los ferris han salido, lo que ha permitido que la operativa de todos los actores se desarrolle con mayor orden y seguridad. Esto ha supuesto una reducción cercana al 15% de las escalas», afirma Beatriz Orejudo, presidenta de la comisión de consignatarios de dicha asociación.

Esto, añade Orejudo, «confirma que el tráfico está bien gestionado y regulado», tras unos años en los que los cruceros han estado en el foco del debate (y continúan estándolo). El exalcalde del PSOE, Rafa Ruiz, defendía limitar a un máximo de dos cruceros al mismo tiempo.

Los inicios del debate

José Antonio Roselló, vicepresidente por Ibiza de CAEB, recuerda que durante el mandato de la anterior administración municipal «los cruceros crearon una gran preocupación, con una cierta razón, porque había una acumulación de buques determinados días». «Si te llega un crucero de 6.000 personas o dos o tres al mismo tiempo, se colapsa mucho la vida normal de la ciudad. Esto también se discutió con Autoridad Portuaria (APB). Y se llegó a una situación de cierta estabilidad. Ha pasado el tiempo y ha seguido habiendo problemas y se debe poner hilo a la aguja», en palabras de Roselló, que, no obstante, se muestra rotundamente en contra de una hipotética regulación sin el consenso con las empresas de cruceros y de una prohibición, en tanto que esta actividad, señala, tiene efectos positivos sobre la dinamización de la economía, «en comercios, restauración y excursiones por la isla y demás».

Tanto el Ayuntamiento como el Consell, gobernados actualmente por el PP, buscan ese máximo de dos cruceros, como planteó el PSOE de Vila. En todo caso, el concejal de Turismo, Rubén Sousa, también ha expresado que es fundamental añadirle otro factor, el número de cruceristas, ya que dos cruceros pueden sumar más pasajeros que tres de menor tamaño, y estudiar entre todas las partes implicadas qué capacidad tiene la ciudad de acogida de cruceristas.

«Desestacionalización»

Orejudo valora que «la apertura de los Duques de Alba ha contribuido a descongestionar es Botafoc»: «Allí continuamos organizando los embarques y desembarques de forma escalonada y controlada» y ahora la coincidencia de tres cruceros se produce de forma muy puntual. Apeam apuesta por la «desestacionalización»: «Aún persiste una marcada estacionalidad, pero nuestro objetivo es avanzar hacia un modelo en el que, como en Palma, las llegadas se repartan de manera más equilibrada a lo largo de todo el año». Como Roselló, es contraria a una regulación drástica: «Debemos continuar trabajando en mejorar la gestión y la organización de las escalas, no en limitarlas. Una excesiva restricción podría volverse en nuestra contra. Lo esencial es mantener el consenso y la colaboración de todos los agentes». A modo de conclusión, asegura que el equilibrio entre este tipo de turismo y «la vida de la isla» es posible y «ya se está demostrando».

Según datos de la APB, en lo que va de año el puerto de Ibiza ha registrado 135 escalas de cruceros (en 2024, en este mismo periodo, del 1 de enero al 28 de septiembre, fueron 150; en 2023, 151). En 2019, el último año antes del covid, hubo 138 escalas durante dicho periodo. «La tendencia ahora es romper la estacionalidad, ya que este año por primera vez ha habido escala en marzo y se han incrementado las de abril, pasando de las nueve de 2023 a las 17 del mismo mes de 2025. Además, en los meses pico (mayo, junio y julio) hay un descenso del número de pasajeros del 2,6%», destaca Orejudo.

Desde mayo hasta agosto, ambos meses incluidos, en 2025 en Vila ha habido 93 escalas de cruceros. El año pasado fueron 109 en el mismo periodo (un 14.68% más).

Gráfico. / Datos: Puertos del Estado/ Elaboración: Beatriz Orejudo