Pájaros que cuidan de aviones en el aeropuerto de Ibiza

Hay diez trabajadores en el aeropuerto de Ibiza que apenas levantan un par de palmos del suelo, pero cuyo reducido tamaño es diametralmente opuesto a su entrega, ya que jamás abandonan el recinto. Al menos con permiso.

De vez en cuando se escapan para curiosear por las salinas e incluso protagonizar peleas, pero siempre acaban volviendo a su domicilio. «Incluso puede haber peleas entre ellos», cuenta una de las personas que mejor los conoce, Borja Pérez. Porque, por mucho que el hombre intente dominarlas, las aves rapaces nunca pierden su instinto.

El servicio de control de fauna del aeródromo, externalizado y en manos de la empresa pitiusa Nova Falcons, cuenta con tres águilas y siete halcones en su plantilla animal.

Las águilas son de Harris, nombre popular de la especie Parabuteo unicinctus. Tienen una vista ocho veces más precisa que la del ser humano, residen al raso, bajo un árbol que les da sombra en la zona este de es Codolar, y son las rapaces perfectas para iniciarse en la cetrería.

«Un Harris es más adaptable; los halcones son más delicados. Cambia mucho la psicología del pájaro. Para volar halcones necesitas una persona con años de experiencia en el manejo de rapaces. Un Harris es más asequible», cuenta Pérez, uno de los técnicos dedicados a cuidar de los pájaros, sin olvidar que ninguno es «un animal doméstico». «El bicho se puede habituar a la persona que lo maneja después de un proceso de aclimatación y tolerancia. Pero ya está», aclara.

Dentro de la halconera, la pequeña edificación que las águilas solo pueden mirar de reojo, viven los siete halcones. Hay tres peregrinos, un gerifalte, uno híbrido entre ambos, otro híbrido entre peregrino y sacre... Al ver de cerca sus miradas enfurruñadas, sus picos aviesos o sus largas uñas, enseguida vienen a la cabeza espectaculares imágenes a cámara lenta de documentales donde la víctima recurrente suele ser un roedor. No es el caso.

«Ibiza no es un sitio que tenga presencia de grandes mamíferos. El más grande es la jineta y no tiene relevancia para el control del aeropuerto», cuenta el experto. El principal peligro aquí son otras aves, como gaviotas o cernícalos, a las que «la silueta de un rapaz ya les va a imponer», pero también otras migratorias: «Al final este aeropuerto es como el último paso que van a dar antes de cruzar todo el Mediterráneo».

Trampas, luces y pirotecnia

Por eso, aquí la principal misión es mantener a todas esas aves lejos de sus gigantescos émulos de aluminio y fibra de carbono.

Es un trabajo muy dinámico, que depende mucho de la estación del año y se realiza con herramientas variadas, principalmente los diez currantes alados, pero también con otros medios, como medidas acústicas, medidas lumínicas durante la noche, trampas e incluso pirotecnia, aunque siempre con la máxima prudencia: «Por ejemplo, debes tener cuidado dónde y cómo usas la pirotecnia porque, si estás en agosto y en una zona seca, puede acabar ardiendo».

Porque «la fauna no es tonta» y, si un animal «quiere entrar por un sitio, va a entrar». «La primera vez que la eches se va a ir, pero a la segunda a lo mejor se va un poquito menos. Si aplicas siempre la misma medida y esa medida no es letal, llega un punto en el que va a desarrollar una tolerancia. Ir rotando las medidas te da una mayor eficacia porque les rompes los esquemas», relata.

Los soldados vuelan todos los días y su función es principalmente disuasoria, es decir, que no se dedican tanto a cazar como a mantener a raya con su mera presencia a posibles invasores. Realizan sus patrullas con un GPS adherido a sus cuerpos mediante un arnés, para que los técnicos siempre conozcan su paradero.

En sus vuelos perimetrales recorren los tres kilómetros de terreno que ocupa el aeropuerto, siempre evitando las horas de más calor porque «al final el pájaro está haciendo ejercicio». «E igual que tú te cansas al sol, ellos también», subraya el cuidador.

Viven entre 15 y 20 años y, aunque desde bien pronto pueden empezar a faenar, sus cuidadores saben que su desarrollo físico concluye mucho antes que el mental y que hasta los dos o tres años son todavía «como adolescentes». «Durante ese tiempo estás más expuesto a que se pire a las salinas a pelearse con unos patos o a que se pose en una torre de luz y se quede allí tres horas. Si todo va bien, esa fase se va superando», detalla Pérez.

Pese a su gallarda apariencia, son animales «muy delicados» y hay que ser muy estrictos tanto en la higiene, con desinfecciones frecuentes de las instalaciones, como en la alimentación, que pasa por nutrirlos únicamente con comida congelada: «Tienen un metabolismo muy rápido, así que, con cualquier cosa nociva que se coman, pueden morir en unos días».

El impacto de una golondrina

Otro de los principales peligros es el viento, que ya ha provocado lesiones en aves que han sido arrastradas hasta chocar con algún edificio u objeto: «Tratamos de evitar situaciones de riesgo porque, si se produce una rotura en el ala, por ejemplo, ese pájaro ya no va a poder seguir trabajando. A lo mejor se suelda y el pájaro sobrevive, pero ya no va a volar bien». Es decir, de la incapacidad laboral no los salva ni el veterinario más avezado.

¿Y se han dado situaciones límite? «Todos los años se dan incidentes de especial relevancia, pero, desde que nosotros estamos trabajando aquí en 2019, no ha habido ninguno que haya provocado daños graves. Una vez una golondrina rompió una bombilla en el tren de aterrizaje de un avión ATR de hélices. Se chocó contra el foco que va en el tren delantero y lo rompió». Un pequeño incidente sin mayores consecuencias.

En esta misión que nunca acaba, «el objetivo es mantener la zona libre de especies que interfieran con la operativa» de todos los vuelos que gestiona el aeropuerto, pero sin perder de vista que «no hay ninguna necesidad de matar por ningún motivo». Al fin y al cabo, somos nosotros los que hemos invadido su terreno.