Oportunidad en Sant Josep: venden un estudio por 235.000 euros
Está ubicado en la segunda planta de un edificio
Ibiza
El portal inmobiliario Tucasa.com oferta un estudio de 35 metros cuadrados en en Sant Josep de Sa Talaia. Está ubicado en la segunda planta de un edificio. El inmueble, que necesita reformas, cuenta con un baño, cocina amueblada y armarios empotrados.
El precio de la vivienda se sitúa en 235.000 euros, lo que equivale a 6.714 € el metro cuadrado. Según los datos de mercado, esta cifra es 2.616 € por metro cuadrado más baja que la media de la zona.
Actualmente, en Sant Josep existen seis propiedades con un precio inferior al de este estudio, aunque la rebaja respecto al valor medio por metro cuadrado hace que el inmueble destaque entre las opciones disponibles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025
- Mazazo policial a los 'Spiderman' de la cocaína que operaban en Ibiza
- Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes
- Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga
- Los globos iluminan la noche de Sant Antoni
- Una veintena de opositores de Ibiza no llega al examen por la cancelación de su vuelo a Palma
- Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
- Los superdeportivos del rally Gumball 3000 hacen vibrar el puerto de Ibiza