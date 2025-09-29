Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en Sant Josep: venden un estudio por 235.000 euros

Está ubicado en la segunda planta de un edificio

Piso en venta en Sant Josep.

Piso en venta en Sant Josep. / tucasa.com

Redacción Ibiza

Ibiza

El portal inmobiliario Tucasa.com oferta un estudio de 35 metros cuadrados en en Sant Josep de Sa Talaia. Está ubicado en la segunda planta de un edificio. El inmueble, que necesita reformas, cuenta con un baño, cocina amueblada y armarios empotrados.

El precio de la vivienda se sitúa en 235.000 euros, lo que equivale a 6.714 € el metro cuadrado. Según los datos de mercado, esta cifra es 2.616 € por metro cuadrado más baja que la media de la zona.

Actualmente, en Sant Josep existen seis propiedades con un precio inferior al de este estudio, aunque la rebaja respecto al valor medio por metro cuadrado hace que el inmueble destaque entre las opciones disponibles.

