Aquí estarán las nuevas farmacias de Ibiza

Según la revisión del catálogo iniciada en 2023, ya se ha confirmado que podrán abrir doce nuevas farmacias en Ibiza, distribuidas entre cuatro municipios de la isla.

En Ibiza, una de las 19 que hay abiertas en la actualidad, es objeto del concurso de méritos convocado en 2024, pero se encuentra abierta hasta una nueva adjudicación. Además, el número de farmacias del municipio aumentará a 21 por el incremento de población.

Un gran aumento

En el municipio de Sant Antoni sumarán tres más a las nueve farmacias ya abiertas en total. Mientras que en Sant Josep serán otras 5, de las cuales una se abrirá en dos semanas en la localidad de Sant Jordi.

En Santa Eulària se sumarán dos más a las ocho que ya tiene, una de ellas en Puig d'en Valls, que tiene que abrir en las próximas semanas.

Por otro lado, Sant Joan mantendrá las que tiene, al igual que Formentera, ya que no se ha autorizado ninguna farmacia nueva en estos dos municipios.

Aunque aún no han especificado los núcleos exactos donde se ubicarán la mayoría de estas nuevas boticas de las Pitiusas, la ley balear fija el criterio de instalar una farmacia por cada 2.800 habitantes y la posibilidad de abrir otra adicional si hay un exceso superior a 2.000 personas. A ello se suma un «módulo estacional», según la presión turística, en el que se calcula una farmacia extra por cada 3.500 personas no residentes.