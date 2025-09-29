Nueva unidad de drones para reforzar la seguridad y la movilidad en Ibiza
Varios agentes cuentan con la acreditación oficial como pilotos de dron
La Policía Local de Ibiza ha incorporado una nueva unidad de drones "que se destinará a tareas de control del tráfico y la movilidad, seguridad ciudadana, gestión de aglomeraciones, eventos, pruebas deportivas, accidentes de tráfico y situaciones de emergencia o catástrofe", según han publicado en su red social Instagram.
Los agentes han compartido un vídeo sobre la formación que han recibido. También cuentan, según indican en el post, con la acreditación oficial como pilotos de dron y ya están preparados para operar esta nueva herramienta al servicio de la ciudad y de su ciudadanía.
Con la incorporación de esta tecnología, el cuerpo policial da un paso adelante para mejorar la seguridad y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda surgir en el municipio.
