Yoga, amigas y una futura boda: el fin de semana de Mar Flores en Ibiza

La exmodelo Mar Flores ha compartido con sus seguidores de Instagram un carrusel de fotos en Ibiza, donde ha encontrado un respiro en medio del revuelo generado por la publicación de su libro de memorias.

“Un fin de semana en Ibiza para recordar”, comenzaba escribiendo en una publicación que transmite la intensidad y serenidad de estos días. En ellas, se la puede ver participando en actividades como yoga, meditación, paseos al atardecer, bailes y momentos de risas junto a amigas.

Según ha aclarado, el motivo de la escapada no era otro que celebrar la despedida de soltera de una amiga cercana. Una ocasión que describe ha estado marcada por el amor y la conexión: “Entre bailes, yoga, meditación, atardeceres, risas y confidencias… celebramos la vida y el amor de una gran amiga que pronto dará un paso muy especial”.

Después de la publicación de sus memorias recogidas en su libro ‘Mar en calma’, ha conseguido alterar a casi todas sus exparejas, que han respondido a las palabras que la exmodelo les dedica en este libro.

A esto hay que sumar que el padre de su hijo mayor, Carlo Contanza, ha posado junto a él en el cumpleaños de su consuegra, Terelu Campos, algo que no fue del agrado de Flores, que ha decidido retirarse de toda polémica existente en su vida durante esta escapada.

Playa y gastronomía

La estancia en la isla también le ha permitido disfrutar de la playa, gastronomía y la compañía de un grupo de mujeres con las que asegura sentirse cuidada y acompañada. “Un grupo de mujeres que se quiere, se cuida y se acompaña, compartiendo playa, buena comida y momentos de conexión que nos llenan de fuerza y de felicidad”, ha añadido en el texto.

Para cerrar su mensaje, Mar ha dejado una reflexión que resume esta experiencia: “Volvemos con el corazón lleno y la certeza de que la verdadera magia está en compartir”.