Que vecinos del edificio Don Pepe volvieran a movilizarse y se encerraran durante unas horas en sus pisos para volver a reclamar una solución a la situación en la que se encuentran desde que se declaró el riesgo de derrumbe. Han pasado cinco años desde que tuvieron que abandonar sus casas y ahora se enfrentan a otro problema, el final de sus contratos de alquiler en sus actuales viviendas.

Llama la atención

La expectación que despertó este sábado la presentación abierta en el Cine Regio del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni. Alrededor de 300 vecinos se acercaron para enterarse del futuro urbanístico del municipio y poder consultar sus dudas sobre aspectos como la carestía de vivienda o las compensaciones a propietarios. Un acierto del Ayuntamiento.

La situación que vivieron una cuarentena de aspirantes a las plazas convocadas por la Administración de Justicia de Balears al cancelarse el vuelo con el que tenían que viajar a Palma para presentarse al examen de oposición, aunque alrededor de la mitad pudieron ser recolocados en otro vuelo y llegar a la prueba. Los que no pudieron asistir reclaman la repetición del examen y sería de Justicia, en este caso, que se repitiera.