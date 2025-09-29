El álbum
Y no se le cayó nada
Iba por el centro de la calle Bisbe González Abarca, en Vila, porque por las aceras es imposible que pase un palé. Pero lo que más llamaba la atención no era tanto eso como el milagroso equilibrio de aquella columna de mercancías y la pericia del hombre para cargar con todas en un solo viaje y llegar a destino sin incidentes. La fotografía fue tomada el viernes.
