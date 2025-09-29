Una lancha embarranca en una playa de Ibiza llena de bañistas
El Ayuntamiento de Sant Josep asegura que no ha habido vertidos en el mar
Una embarcación de recreo de unos siete metros de eslora embarrancó el sábado en la playa de Port des Torrent, en la zona de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep.
El incidente se produjo en torno a las 16 horas, cuando la lancha se dirigió directamente hacia la orilla y quedó varada en plena zona de baño, donde había bastantes bañistas.
Según informa el Ayuntamiento de Sant Josep, la embarcación presentaba daños en el casco y una vía de agua, aunque no se produjo ningún vertido al mar. "El supervisor del servicio de socorrismo alertó de inmediato a Salvamento Marítimo para coordinar la intervención", detalla el Consistorio.
