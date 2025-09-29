Folclore, música y un divertido ‘correfoc’

El pueblo de Sant Miquel vive hoy, 29 de septiembre, la jornada más especial de sus fiestas con motivo del día del patrón. Desde primera hora de la mañana, el repique de campanas da inicio a un programa repleto de tradición, cultura y actividades populares que se extenderán hasta la noche, cuando llegará la música de Joana Torres y su violín eléctrico, y el concierto de Prou Mary.

Momento de la procesión en 2024. | | T.E.

A las doce del mediodía, los vecinos se reunirán en la iglesia para asistir a la misa solemne que irá seguida de procesión, uno de los actos más emotivos y concurridos. A continuación, la colla de Balansat llenará la plaza con su exhibición de ball pagès, símbolo de la identidad y el folclore ibicenco.

Es Mals Esperits durante un correfoc en Santa Gertrudis. | | CRISTINA MARTÍN

La tarde estará marcada por la música en directo: la actuación de Joana Torres y su violín eléctrico, seguida del concierto de Prou Mary, serán motivos más que justificados para acercarse a la plaza a disfrutar del ambiente festivo y participativo para vecinos y visitantes.

El broche de la jornada llegará a las once menos cuarto de la noche con el esperado correfoc con es Mals Esperits, un espectáculo de fuego, pólvora y tradición que llenará de energía las calles de Sant Miquel. Se recomienda al público asistir con ropa de algodón para disfrutar del evento con seguridad.

Más allá del día grande, todavía quedan otros actos por celebrar, como la clase de yoga en el puerto de Sant Miquel el 1 de octubre, o la jornada dedicada a los mayores el día 5, cuando también habrá fiesta infantil, teatro y el electro bingo con muchos premios para los ganadores. Las fiestas finalizarán con la gran paella popular y música en directo del 12 de octubre.