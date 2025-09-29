Los 'balladors' protagonizan la fiesta de Sant Miquel

Sant Miquel celebra su día grande. Aunque en este 2025 la fiesta cae en lunes, esto no ha sido impedimento para que centenares de miquelers disfruten de una jornada en la que el ball pagès vuelve a ser el gran protagonista.

La celebración es también una oportunidad de oro para revivir tradiciones como esta. Así lo demuestra Ana Maria Roig Ferrer, que ha decidido, al menos por el día grande del pueblo, volver a ser balladora de la colla de Balansat: “Estaba muy nerviosa, ya que no participaba desde hacía unos 35 años”, cuenta su marido, Alberto Escandell Marí, mientras sostiene la mano de su hija pequeña, Mar Escandell Roig, en el porche de la parroquia. Padre e hija siguen con atención los movimientos de Ana Maria y de su hijo mayor, Andreu, también miembro de la colla. Eso sí, Alberto reconoce que, aunque le “gusta mucho mirar el ball pagès, no se plantea participar”.

Grupo de gente, espera la actuación de 'ball pagès'. / Vicent Marí

A pesar de que la celebración llena de alegría a Alberto —a juzgar por su sonrisa—, confiesa que la festividad “es solo el aperitivo de lo que sucederá el próximo sábado”. Y es que el 4 de octubre está prevista en el pueblo una fiesta para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de la colla de Balansat, que “siempre está al pie del cañón”.

Si el ball pagès es el gran atractivo para Alberto, también lo es para Nieves Marí, madre de Estela Roselló, balladora de la colla de Balansat: “Venimos normalmente cada año, porque nos hace mucha ilusión ver a mi hija”.

'Balladors' de la colla de Balansat, en acción durante la fiesta patronal. / Vicent Marí

Además de la actuación de Estela, Nieves no puede ocultar su emoción al hablar de su hijo, Alejandro, que la acompaña: “Seguramente se unirá al ball pagès al final, cuando los balladors invitan al público a sumarse a la fiesta. De momento no se anima a apuntarse, pero ya está dando sus primeros pasos para integrarse”.

"Es un orgullo que haya una 'colla' así"

Para Nieves, "es un día de mucha alegría". Eso sí, al igual que Alberto, espera con ansias la llegada del 4 de octubre, ya que al margen del ball pagès escuchará a Estela cantar en vivo las canciones que su madre ha compuesto. Aunque no es balladora, ella se encarga de confeccionar el vestido de payesa de su hija, pero en los últimos años, al tener menos tiempo libre, "el mantó lo ha diseñado una amiga". La madre advierte: "Si mi hijo se anima, también le haré el diseño".

Nieves, antes de dirigirse al interior de la pequeña iglesia con su hijo, habla emocionada sobre la colla de Balansat: "El sábado se hará un homenaje muy bonito a toda la gente que ha formado parte de ella. No todos los años se celebra un sexagésimo aniversario".

A diferencia del año pasado, cuando participaron en la festividad los 52 integrantes de la colla de Balansat, esta vez la asistencia de balladors es bastante menor. "Es un día laborable y muchos no han podido venir", afirma Germán Colomar, miembro de la colla de Sant Carles. "Me he acoplado hoy para echarles una mano, ya que tenían muchas bajas, y he aprovechado para ayudarles, coincidiendo con que tengo muchos amigos aquí. No es la primera vez que lo hago".

'Ball pagès', con participación del público. / Vicent Marí

Colomar, a pesar de no ser de Sant Miquel, no duda en confirmar su asistencia al aniversario del sábado, a quienes, además, dedica unas bonitas palabras: "Es un orgullo que haya una colla [en referencia a la de Balansat] tan longeva y que se mantenga fiel a sus raíces".

Antes del ball pagès, la misa solemne, oficiada por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, da el pistoletazo de salida a la celebración. No era todavía el mediodía, hora programada para el inicio del acto religioso, pero el interior de la pequeña parroquia estaba abarrotado. No cabía prácticamente ni un alfiler e incluso había algunas personas en el patio exterior buscando algún hueco para observar la ceremonia.

En cuanto a la misa solemne, esta comenzó con pocos minutos de retraso. El sermón tuvo algunos momentos cómicos que lograron arrancar las risas de los presentes. Ribas recordó una celebración por el día de Sant Miquel de otro año en el que llovió mucho. "Quedamos bien bendecidos con tanta agua", bromeó el obispo, que agregó: "El agua debe ser algo provechoso que, en estos tiempos de tanta sequía, debe servir para sembrar en el campo".

Misa solemne oficializada por Vicent Ribas / Vicent Marí

Ribas, en su discurso, también tuvo tiempo para lanzar alguna crítica: "Parece que muchos lo tenéis un poco olvidado, pero hay que cumplir el sacramento de la penitencia. Hay que confesarse, como mínimo, una vez al año".

Procesión por el pueblo

Una vez concluida la misa, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, fue el turno de la procesión de la imagen de San Miguel por el pueblo, acompañada de los sones de la colla de Balansat. Desde el balcón de una de las casas ubicadas a pocos metros de la iglesia, observaba la celebración, como el año pasado, el fundador de esta, Antoni Planells.

Procesión por el pueblo, con el fundador de la colla de Balansat, Antoni Planells, en el balcón. / Vicent Marí

Por la tarde estaba prevista la actuación de Joana Torres y su violín eléctrico, seguida del concierto de Prou Mary. A las once menos cuarto de la noche estaba programado el correfoc con Es Mals Esperits, un espectáculo de fuego, pólvora y tradición que llenaría de energía las calles de Sant Miquel.

"Bailar, comer con la familia y disfrutar con los vecinos"

La música en vivo es uno de los principales atractivos del día para la balladora de la colla de Balansat Neus Costa. "Voy a bailar, comer con la familia y, más tarde, iremos a la plaza del pueblo para estar con los vecinos y disfrutar de alguna de las actuaciones previstas".

Procesión, con la imagen de San Miguel en el fondo de la imagen. / Vicent Marí

Más allá del día grande, todavía quedan otros actos por celebrar, como la clase de yoga en el port de Sant Miquel mañana o la jornada dedicada a los mayores el día 5, cuando también habrá fiesta infantil, teatro y el electrobingo con muchos premios para los ganadores. Las fiestas finalizarán con la gran paella popular y música en directo el 12 de octubre.