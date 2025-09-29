Deniegan el asilo a un argelino que llegó a Ibiza de forma irregular

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de un ciudadano argelino que llegó a Ibiza de forma irregular hace cuatro años y que solicitaba asilo en España tras alegar ser víctima de una organización criminal en su país de origen. El tribunal confirma así la decisión del Ministerio del Interior de denegarle la protección internacional.

Según se detalla en la sentencia, el solicitante, de 38 años, llegó a España de forma irregular el 22 de diciembre de 2021 y, una semana más tarde, formalizó su petición de asilo alegando que había sido perseguido durante años en Argelia por un grupo criminal que asesinó a su madre en 1995, cuando él era un niño, y que posteriormente le había extorsionado y agredido en varias ocasiones.

El recurrente presentó informes policiales y fotografías de lesiones, sosteniendo que las autoridades argelinas no lo habían protegido y que, en caso de ser devuelto, su vida correría grave peligro. La defensa invocó la Convención de Ginebra de 1951, la Ley de Asilo española de 2009 y los artículos de protección subsidiaria de la normativa europea.

Sin encaje legal

Sin embargo, la Audiencia Nacional entiende que los hechos relatados no encajan en las causas que permiten reconocer el estatuto de refugiado. El tribunal considera que se trata de un caso sin conexión con los motivos de persecución política, religiosa, étnica o social que exige la ley.

«Los hechos relatados ante la autoridad administrativa y en la demanda se refieren a un supuesto de delincuencia común, que ninguna relación guarda con el derecho de asilo, ni con su concepto», expone en su veredicto el magistrado Santiago Pablo Solvevila.

Además, la sentencia subraya que el ataque a la familia del solicitante data de 1995, una fecha demasiado lejana como para justificar la petición actual, y que no existe prueba que vincule sus lesiones recientes con el grupo criminal que menciona.

Pago de costas

Respecto a la protección subsidiaria, el tribunal también la rechaza al descartar que Argelia se encuentre en una situación de conflicto armado interno o de violencia indiscriminada que pueda generar amenazas graves para civiles.

De hecho, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) ya había informado de que no concurrían los requisitos para conceder la protección internacional.

La sentencia concluye desestimando el recurso y confirmando la denegación del asilo. Además, impone al demandante el pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 1.000 euros. No obstante, la resolución todavía es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.