Cuesta 170 millones y su dueño está vinculado a la Federación Internacional de Tenis: así es el yate que está en Ibiza

Con 87 metros de eslora, el Avantage se ha convertido en uno de los superyates más llamativos del mundo náutico y estos días navega en aguas de Ibiza. Construido por el astillero alemán Lürssen Yachts en 2020, este barco no solo destaca por su tamaño y sofisticación, sino también por las curiosidades que lo rodean.

El Avantage fue conocido durante su construcción como Project Hawaii y, desde su entrega, ha sido relacionado con el magnate kazajo Bulat Utemuratov, aunque su propiedad se mantiene bajo estricta discreción. Su valor de mercado ronda los 200 millones de dólares, unos 170 millones de euros, con unos costes anuales de mantenimiento estimados en 15 millones de euros.

El Avantage puede alojar hasta 14 invitados en siete camarotes de lujo, atendidos por una tripulación que supera la veintena de personas. Sus zonas comunes incluyen un amplio beach club con acceso directo al mar, un helipuerto privado, jacuzzi en la cubierta, solárium y salones que integran vistas panorámicas con decoración de alto diseño.

Un yate rodeado de misterio

Más allá de su imponente arquitectura, este megayate ha llamado la atención por su discreción. En su viaje inaugural fue avistado rumbo a Gibraltar, y desde entonces aparece de forma esporádica en puertos de lujo del Mediterráneo. Su perfil blanco y elegante contrasta con diseños más extravagantes, lo que refuerza su aura de exclusividad.

Considerado uno de los grandes referentes en la categoría de superyates de entre 80 y 90 metros, el Avantage refleja la tendencia actual de unir ingeniería de precisión con espacios concebidos para el máximo confort.

El dueño Bulat Utemuratov ha acumulado su fortuna principalmente a través del sector bancario (ATF Bank), inversiones en minería, comunicaciones y medios. Pero también es conocido por su presencia pública en el deporte: es presidente de la Federación de Tenis de Kazajistán y tiene algún rol en la Federación Internacional de Tenis. Se estima que su patrimonio neto ronda los 3.000 millones de dolares.