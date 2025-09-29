Consulta aquí el programa de fiestas de Cala de Bou y es Port des Torrent
Se celebrarán del 4 al 25 de octubre
Ibiza
Las Festes de Cala de Bou y es Port des Torrent se celebrarán del 4 al 25 de octubre con un amplio programa de actividades en diferentes espacios del municipio. Habrá deporte, talleres, música en directo, teatro y propuestas solidarias para toda la familia.
Programa de actividades
Sábado 4 de octubre
- 10 horas: Carrera de orientación des Port des Torrent. Salida en la calle Torrent, Cala de Bou. Actividad gratuita con inscripción previa.
Domingo 5 de octubre
- 9 horas: Torneo de petanca. Club de Petanca Cala de Bou. Inscripción libre.
- 10 horas: Travessia Posidonia Race. Playa de cala d’Hort. Inscripción en sportmaniacs.com.
- 11 horas: Taller de pintura de camisetas para abuelos y nietos. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito con inscripción previa.
- 14 horas: Gran Jornada Solidària con arròs de matances a beneficio de IbizaIN. Parque infantil de Cala de Bou. Precio: adultos 15 €, niños 10 €, gratis hasta 5 años.
- 17 horas: Bingo y rifa solidaria. Parque infantil de Cala de Bou.
Martes 7 de octubre
- 19.30 horas: Caminata nocturna. Salida parque infantil de Cala de Bou. Actividad gratuita con inscripción previa.
Miércoles 8 de octubre
- 17 horas: Inicio de la actividad Ajudant de biblioteca. Biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa.
Jueves 9 de octubre
- 20 horas: Pregó de festes a cargo de l’Associació de Dones de Cala de Bou y concierto de Verónica San Juan. Carpa del parque infantil de Cala de Bou. Entrada libre.
Viernes 10 de octubre
- 14 horas: Dinar homenaje a las personas mayores (inscripción previa).
- 16 a 19 horas: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou.
- 18 horas: Taller de baile familiar. Parque infantil de Cala de Bou.
- 19 horas: Exhibición de baile de Areté Ibiza Danza.
- 20 horas: Exhibición de baile de Estudio 64.
- 21 horas: Concierto Canallas del Guateke. Todas las actividades gratuitas en el parque infantil de Cala de Bou.
Sábado 11 de octubre
- 11 a 14 horas y 16 a 19 horas: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou.
- 11 a 14 horas: Mercado artesanal.
- 11 a 17 horas: Taller de circo con Akrobatica.
- 18 horas: Animación infantil Circo golosina.
- 19 horas: Teatro Telón y pensión, nunca es tarde para subirse al escenario. Auditori de Caló de s’Oli.
- 20.30 horas: Concierto Que te quiten lo bailao y Soraya (Tour 20 años). Auditori de Caló de s’Oli. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Domingo 12 de octubre
- 10 horas: XIII Trofeu BTT. Organiza Club Ciclista Pitiús.
- 12 horas: Misa solemne con la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Sant Antoni y el Grup Folklòric Sant Josep. Carpa parque infantil de Cala de Bou.
- 13.30 horas: V Soul Food Fest con música y gastronomía norteamericana. Actúan José Ramírez y The Soul Connectors. Zona exterior Auditori de Caló de s’Oli.
- 16 a 19 horas: Castillos hinchables.
- 17 horas: Mago Albert, chocolatada y dulces solidarios a beneficio de la AECC.
- 18.30 horas: Lectura dramatizada Tierra de Bes. Carpa parque infantil de Cala de Bou.
Viernes 17 de octubre
- 17.30 horas: Taller sensorial El cau dels eriçons para bebés de 0 a 3 años. Biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa.
Viernes 24 de octubre
- 17.30 horas: Inauguración del refugio de animales extraviados. Actividad infantil para niños de 5 a 9 años. Biblioteca de Cala de Bou. Inscripción previa.
Sábado 25 de octubre
- 13 a 20 horas: CdB Express, gira musical por diferentes bares de Cala de Bou. Entrada libre.
