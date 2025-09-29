Un circuito en Vara de Rey para concienciar sobre la seguridad vial

Vara de Rey se convertirá este domingo en un circuito en el Día de la Educación Vial. Ibiza organizará una serie de actividades para celebrar esta cita, que tienen como fin concienciar a jóvenes y adultos sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y prevenir conductas de riesgo.

Entre las actividades, que tendrán lugar entre las 10 y 14 horas, destaca el parque móvil de educación vial para menores de 12 años, que podrán realizar en bicicleta, y que cuenta con un circuito que simulará la circulación real. El recorrido incluirá tramos de sentido único, marcas viales, señales verticales y cruces semafóricos. Además, para quienes no lleven bicicleta, el Consistorio ofrecerá cinco bicicletas, cinco triciclos medianos y cinco triciclos baby, todos con sus cascos de protección. Tres monitores especializados en circulación guiarán la actividad para que los participantes aprendan de forma práctica las principales normas viales.

Concienciar sobre el consumo de alcohol

Adolescentes y adultos dispondrán de recorridos con gafas de simulación de alcohol y drogas. A través de diferentes pruebas podrán comprobar cómo estas sustancias afectan a la coordinación y la percepción. Esta actividad tiene como fin concienciar sobre los peligros de conducir bajo sus efectos.

La jornada también incluirá pruebas deportivas con las mismas gafas de simulación, como partidos de fútbol, juegos de baloncesto o recorridos en bicicleta. Todos ellos con el propósito de evidenciar las dificultades que genera realizar actividades cotidianas bajo los efectos de sustancias tóxicas. Estas dinámicas estarán dirigidas por un monitor, que fomentará la participación del público.

En palabras de la concejala de Educación y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, esta propuesta “tiene como finalidad acercar tanto a los más pequeños como a los mayores la importancia de respetar las normas de tráfico y de ser conscientes de los riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas”. Fuster subrayó, además, que “la educación vial debe empezar desde muy jóvenes, pero también debe servir para recordar a los adultos la responsabilidad que tenemos cuando nos movemos por la vía pública”.