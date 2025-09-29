Carolina Marín disfruta de un viaje exprés a Ibiza rodeada de amigos

La campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, ha aprovechado unos días libres para escaparse a Ibiza, donde ha compartido con sus seguidores varios momentos de su viaje.

En sus redes sociales, la onubense se ha dejado ver en un barco con amigos, luciendo un bikini azul y degustando una paella a bordo. También ha disfrutado del ambiente festivo de un conocido hotel con vistas a la bahía de Sant Antoni y ha publicado una foto posando en la entrada del club Ushuaïa Ibiza con un conjunto vaquero.

"Ibiza siempre me trae cosas buenas porque ellos siempre están allí. Viaje exprés para volver con las pilas cargadas para otra semana de trabajo", ha escrito la deportista junto a las imágenes, dejando claro que la isla sigue siendo uno de sus destinos favoritos para desconectar.