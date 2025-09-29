"5.000 euros de multa si ven a un DJ aquí": Anna Tur critica las restricciones musicales en los bares de Ibiza

Ibiza es uno de los destinos europeos más atractivos para los amantes de la música electrónica y los ambientes de ocio exclusivos. En los últimos años, la presencia de DJ en vivo en beach clubs y restaurantes se ha convertido en una tendencia en auge, transformando la experiencia gastronómica en un espectáculo sensorial.

Los locales más emblemáticos de la isla han adaptado sus horarios y programación para ofrecer sesiones de música en vivo desde el mediodía hasta el atardecer, con mezclas pensadas para acompañar tanto el brunch como la cena. Así, Ibiza no solo se mantiene como la capital del ocio nocturno, sino que extiende su influencia a la vida diurna, consolidando a los DJ como protagonistas de la escena culinaria y social de la isla.

Sin embargo, esta tendencia se ha visto limitada por las normativas de las administraciones, que tratan de equilibrar el ocioo y disfrute con el descanso de los residentes. Una situación contra la que ha cargado la conocida DJ ibicenca, Anna Tur, en el pódcast Wololo Sound.

"El artista residente ya estaba muy limpitado a espacios como beach clubs, restaurantes con ambientación musical que se están prohibiendo cada día más. Esta temporada ha sido un escándalo el tema de Sa Trinxa, Sunset Ashram... Todos los locales que han ido cerrando, no el aspecto musical, sino la prohibición de tener un DJ ambientando", sostiene la ibicenca.

"Tú puedes encender tu equipo de música a 65 decibelios, pero no puede haber un DJ pinchando a 65 decibelios. Y lo mismo en todos los bares del puerto, que el otro día me di un paseo y vi a un par de propietarios de negocios del puerto míticos de toda la vida que me decían: 'Ya no puedo traer a mis residentes porque me lo han prohibido. Me han dicho que como vean a un tío aquí pinchando 5.000 euros de multa'", dice la reconocida DJ.

"Mucha gente te ha votado porque quería un cambio y ahora tu cambio es cortar por lo sano sin diálogo, sin que haya un consenso. Me parece muy feo lo que han hecho", zanja Tur.