Vivienda, terrenos con cambios y riesgo de inundación: las dudas de los vecinos de Sant Antoni con el nuevo PGOU

¿Cómo se controlará que las nuevas viviendas realmente las ocupen residentes? ¿El Ayuntamiento de Sant Antoni ha proyectado, en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), destinar un terreno familiar a una zona verde, por ejemplo? ¿Si hay varios propietarios afectados, de qué manera se tienen que coordinar? ¿El Ayuntamiento tiene presente el riesgo de inundación al decidir políticas urbanísticas? Estas y otras preguntas pudieron exponerse este sábado en el Cine Regio, que acogió la presentación, a toda la ciudadanía, de dicho avance del PGOU. Acudieron unas 300 personas y pudieron expresar dudas e incertidumbres ante el alcalde, Marcos Serra; la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, y parte del equipo redactor: Antoni Ramis y Josep Mayol.

El acto comenzó poco antes de las 11.30 horas y la explicación duró algo más de hora y media. A las 14 horas, todavía no se había terminado el turno de preguntas de los vecinos y entre los propietarios había dos perfiles: quienes salían aliviados al confirmar que los cambios previstos en los mapas del borrador no afectarían a ninguna de sus propiedades, y quienes expresaban a este diario que necesitan estudiar el Plan a fondo y hablar "con calma" con la familia. "Todavía tenemos que resolver dudas, porque es un tema muy complicado", señalaron dos mujeres. Otros se expresaban en la misma línea: "Es muy complejo", "Es un lenguaje muy técnico".

Más allá de cuestiones particulares, se formularon preguntas de interés general, como pidió el alcalde al inicio de la sesión, para no eternizarla. Por ello se ofreció a reunirse con propietarios afectados para tratar de forma particular su caso. Algo que ya ha hecho con varias personas.

La primera pregunta del público no se hizo esperar: "¿Se tienen en cuenta de verdad las zonas de riesgo de inundación? Sabemos que se ha sido bastante light desde todas las administraciones hasta hace poco, los ayuntamientos especialmente, y tenemos ejemplos como lo que ocurrió en Mallorca y, recientemente, la dana de Valencia".

Ramis explicó que, "dentro del trámite de aprobación inicial, el planeamiento incluirá un estudio de zonas inundables". Y afirmó que "las zonas inundables todavía están siendo modificadas", aludiendo a que "Recursos Hídricos todavía no tiene delimitadas definitivamente" estas áreas. "Aquí se han hecho unas propuestas, se han marcado las áreas de riesgo, pero necesitan un desarrollo más detallado que se realizará dentro del trámite de la aprobación inicial", reiteró.

Demanda de viviendas para gente local

Seguidamente una mujer preguntó "cómo prevé garantizarse" que las nuevas viviendas que se proyectan sean para la población local y no entren "en el mercado especulativo" o sean directamente segundas residencias. Y es que "el 30% sólo será para residentes", recordó Ramis, pero el "70% restante" será promoción privada. "Ese restante sí que puede acabar en segunda residencia y no se protegería para la población local. Hay gente local que ha nacido aquí y que no puede permitirse una vivienda", lamentó la mujer.

"La Administración no puede intervenir, la única intervención que tiene es la expropiación, que solo se puede hacer si hay incumplimiento del deber de edificar. La Administración sería propietaria del 30% de vivienda protegida de cada sector, que después no saldría al mercado libre, sino que se destinaría al alquiler o al mercado de venta, pero con una serie de condiciones como que sea para gente residente en el municipio, para que no se especule", respondió Ramis. El alcalde destacó que aparte de ese 30%, está previsto que en dos parcelas de la zona de sa Serra se construyan viviendas "destinadas exclusivamente a vivienda protegida", ya sea en régimen de VPO (Protección Oficial) o VPL (Precio Limitado), siendo la primera opción la fórmula más asequible para el destinatario.

"El Ayuntamiento está intentando poner unas viviendas relativamente asequibles a través de la legislación actual, de las viviendas de protección pública, sean de un tipo o de otro, y también dar un camino a unos solares vacíos o a unas edificaciones ya obsoletas, y que están en núcleo urbano o en casco urbano. Se trata de que se pueda construir dentro de una racionalidad y de unas normas", dijo, por su parte, Mayol.

Borja Álvarez, un vecino, ve con buenos ojos que se quieran implementar avances en materia de zonas verdes y de aparcamiento, pero no tiene claro que construir más vaya a acabar con el problema habitacional. "Puede ser que falte vivienda, como en todos los sitios, pero creo que cuanta más se construya, más gente va a venir, así que tal vez esto no se acabaría nunca". Además, habrá que tener en cuenta la variable del agua: el alcalde reconoce que el crecimiento poblacional y del parque de viviendas dependerá de si la situación hídrica lo permite. Lo tiene que autorizar Recursos Hídricos del Govern.

Nieves Torres ha confirmado que ninguna de sus propiedades se ve afectada. Sobre las nuevas zonas de aparcamiento previstas, señala que ahora la carencia en este sentido es uno de los problemas principales en el núcleo de Sant Antoni.

Propietarios con cambios

¿Y qué ocurre con los afectados? "Habrá gente que piense: me ha tocado una zona verde y no podré construir. Esto no es exactamente así", dijo Mayol como ejemplo. "Cuando se aprueba un planeamiento y se ha indicado un sitio en un suelo urbanizable, se constituye una figura que se llama junta de compensación. Es decir, los socios, los propietarios. Y todo es de todos, y habrá que darles un terreno en un lugar donde puedan edificar en este mismo ámbito. Y después, según los metros cuadrados que aporta cada uno a esta junta, les tocará más o menos", añade.

Una mujer del público explicó que ha quedado afectada por zona verde: "No acabamos de entender bien cómo funcionaría la junta de compensación. ¿Quién la constituye? ¿Cuándo y con qué plazos? ¿Qué implica para los propietarios? ¿Habrá un sistema de expropiación o de compensación?".

Los propietarios con más del 60% de la superficie deben promover un proyecto de reparcelación y el Ayuntamiento aprobarlo, pero "si los dueños se ven incapaces de juntarse y hacerlo", para lo que tendrían que contratar a un técnico, "a partir de la finalización del plazo fijado por el planeamiento, solicitan al Ayuntamiento que lo haga él mismo".

Otro propietario del público dice haberse reunido ya con el alcalde para tratar su caso. "Me quieren expropiar". ¿Para qué, exactamente? "Todavía no lo sabemos, no hay mucha información y es un poco confuso todo. Muy complejo. La sesión de hoy no me ha servido, fue mejor cuando pude hablar con el alcalde y eso lo agradezco. Las puertas han estado abiertas". El PGOU es, por ahora, un borrador y puede incorporar modificaciones. Dadas las dudas y la trascendencia de esta norma, todo apunta a que todavía habrá muchas más reuniones.