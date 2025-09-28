Cuándo ver la lluvia de meteoros de las Oriónidas en Ibiza

Uno de los espectáculos astronómicos más esperados del otoñoves la lluvia de meteoros de las Oriónidas, cuyo pico de actividad se producirá durante la madrugada del 21 de octubre, cuando se podrán observar hasta 20 meteoros por hora. Este fenómeno es visible desde Ibiza.

Las Oriónidas son una de las grandes lluvias de estrellas del calendario anual y se originan a partir de los restos de polvo y hielo que deja tras de sí el cometa Halley, el único visible a simple vista que puede contemplarse dos veces en la vida. Este cometa, con una órbita de unos 75 años, también es el responsable de otra lluvia de meteoros conocida: las Eta Acuáridas, que se producen en mayo.

El punto radiante de las Oriónidas se encuentra en la constelación de Orión, cerca de la brillante estrella Betelgeuse, aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, viajando a una velocidad de 66 kilómetros por segundo. Muchos de ellos dejan tras de sí brillantes estelas incandescentes conocidas como trenes, que pueden permanecer visibles varios segundos. En algunos casos, incluso se transforman en bolas de fuego más brillantes que los planetas.

El mejor momento para la observación en Ibiza será entre la medianoche y el amanecer del 21 de octubre, en una fecha especialmente favorable este año, ya que la Luna estará completamente oscura, lo que permitirá una visión más nítida de los meteoros.

Recomendaciones

Para disfrutar plenamente del fenómeno, los expertos recomiendan alejarse de las luces de la ciudad y buscar lugares oscuros y despejados. No es necesario ningún tipo de instrumental óptico, ya que el ojo humano es el mejor aliado para contemplar la lluvia. Además, se aconseja paciencia, puesto que la vista tarda unos 20 minutos en adaptarse a la oscuridad, y acudir preparado con ropa de abrigo y bebida caliente para pasar la noche al aire libre.