El álbum
Las vallas de es Bol Nou se ve que no funcionan...
Sant Josep cerró la playa de es Bol Nou el pasado 26 de abril por el elevado riesgo de desprendimiento pero prácticamente durante todo el verano, y hasta hoy mismo, no ha dejado de colarse gente, haciendo caso omiso de la prohibición. La imagen fue captada este sábado.
