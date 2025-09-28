Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Las vallas de es Bol Nou se ve que no funcionan...

Las vallas de es Bol Nou se ve que no funcionan... | SERGIO G. CAÑIZARES

Las vallas de es Bol Nou se ve que no funcionan... | SERGIO G. CAÑIZARES

Redacción Ibiza

Sant Josep cerró la playa de es Bol Nou el pasado 26 de abril por el elevado riesgo de desprendimiento pero prácticamente durante todo el verano, y hasta hoy mismo, no ha dejado de colarse gente, haciendo caso omiso de la prohibición. La imagen fue captada este sábado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents