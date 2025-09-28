Los socorristas "cierran" las playas de Ibiza para denunciar la precariedad y los sueldos bajos

Los socorristas de Baleares han arrancado este domingo una huelga indefinida a la que se han sumado profesionales de los cinco municipios de Ibiza, que denuncian la precariedad laboral y salarial, así como la falta de inversión en las infraestructuras de salvamento en las playas. Para visibilizar esta protesta, han colocado carteles y pancartas junto a diversas torres de vigilancia de la isla, en las que recuerdan que son "la primera línea ante una emergencia y la última de prioridades" en las playas.

Previamente, los socorristas habían advertido que a partir de este domingo "la seguridad de las playas no está garantizada" a raíz de la huelga que ha convocado el sector, a pesar de que se les han impuesto unos servicios mínimos del 100%, lo que consideran una “vulneración del derecho a la huelga de los trabajadores”. Aun así, han decidido cumplir los servicios mínimos este primer día de movilizaciones.

El colectivo denuncia que la inflación y la temporalidad los han condenado a salarios cada vez más bajos, jornadas de más de 200 horas mensuales y condiciones de vida que obligan a compartir habitaciones entre varios trabajadores y califican su situación laboral y social de “incompatible con la dignidad”. “La salud de los ciudadanos no es un gasto sino una necesidad”, subrayan en el comunicado de la convocatoria de huelga, y advierten de que reducir la vigilancia en las playas “es tan grave como cerrar un hospital”, recordando que en España se registraron 400 muertes por ahogamiento en el último año.

Los socorristas critican la gestión del Govern balear, especialmente de su presidenta, Marga Prohens, a quien acusan de no resolver la crisis de la vivienda ni de distribuir de manera adecuada los recursos derivados del turismo. También señalan a la Dirección General de Emergencias, dirigida por Pablo Gárriz, por permitir que ayuntamientos y empresas incumplan el Decreto de Mínimos que regula el servicio de socorrismo. Denuncian que algunas playas comienzan la temporada sin socorristas o con personal que no cumple los requisitos de titulación.

Con la protesta, exigen medidas efectivas contra la precariedad laboral y salarial que padecen, que se garantice la seguridad en las playas con plantillas suficientes y profesionales titulados, que la Dirección General de Emergencias haga cumplir el Decreto de Mínimos sin excepciones, y que los ayuntamientos "dejen de amparar la precarización laboral" a través de concesionarias privadas.