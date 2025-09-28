Santa Eulària mejorará los caminos rurales del municipio
El proyecto ha salido a licitación por casi 91.000 euros
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado el proceso de licitación para el acondicionamiento y mejora de los caminos rurales del municipio, con un presupuesto de 90.963,72 euros IVA incluido, dentro de la convocatoria del Consell d’Eivissa para el ejercicio de 2025.
La intervención, con una duración prevista de dos meses, busca garantizar la seguridad y transitabilidad de las vías rurales, fundamentales para la actividad agrícola y la conexión de viviendas diseminadas. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos contemplan la reparación y restitución del firme arrastrado por las lluvias y el tráfico, la mejora de drenajes mediante limpieza y reperfilado de cunetas y ejecución de caballones de desvío y la compactación y nivelado. Estas actuaciones permitirán reducir el riesgo de deterioro futuro, evitar acumulaciones de agua y facilitar el acceso de vecinos y vehículos agrícolas.
Se van a intervenir un total de 12.972 metros lineales en los caminos de Can Miquel Pere, de Can Mariano en Xico, des Torrent de s’Argentera, de Can Pep Salvador, de sa Font des Ierns, camí vell de Santa Eulària, de Cotella, des Canal d’en Martí y des Fangà.
Toda la documentación, incluido el proyecto y los pliegos técnicos y administrativos, está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
